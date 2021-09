Juventus-Milan, la sfida è triplice: tutti i fronti aperti sul mercato

Juventus-Milan sarà la grande sfida di questo turno di campionato, in programma per domenica sera e con le due grandi rivali a ruoli invertiti rispetto agli equilibri degli ultimi anni (rossoneri in testa alla classifica, bianconeri attardati e chiamati a una grande prova per limare il gap). Ma la sfida tra le due big italiane si gioca anche su altri campi, dove i prossimi mesi potrebbero vederle battagliare nella caccia ad almeno tre stelle del calciomercato.

Come noto, il nuovo attaccante bianconero Kaio Jorge fu a lungo seguito anche dal Milan. Ma, come spiega ‘Tuttosport’, il duello potrebbe ripetersi anche su altri importanti obiettivi della Juventus. A partire da quel Dusan Vlahovic su cui la società piemontese ha già messo a punto una vera e propria strategia. Ma sarà necessario fare i conti con la concorrenza del Diavolo.

Rocco Commisso ha infatti già fatto capire di non poter garantire la permanenza di Vlahovic alla Fiorentina anche nella prossima stagione, tanto che la Juventus lo considera ben più di un’opzione per il 2022. Ma a questa partita si è iscritto anche il Milan.

Discorso analogo vale per Mauro Icardi, da ormai anni in orbita Juventus ma ancora legato al PSG. Il suo passaggio in bianconero è apparso per lungo tempo solo da perfezionare, ma questo non è ancora avvenuto. Ma non è detto che sulla pista non si inserisca il Milan, che potrebbe permettere all’argentino di tornare a vivere in una città che conosce alla perfezione.

Si tratterebbe di una vera beffa per la Juventus, dopo tanti corteggiamenti a Icardi. Ma, in considerazione anche dell’età e della tenuta atletica di Zlatan Ibrahimovic, il tutto potrebbe realmente verificarsi. Come un trasferimento alla Juventus di Romagnoli, in scadenza nel 2022 e pronto a salutare il Milan per trasferirsi a Torino.

18-09-2021