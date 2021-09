Juventus - Milan: le parole di Claudio Marchisio fanno discutere

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve è pronto a vivere, da tifoso la sfida tra Juventus e Milan. Lui che nel 2011 segnò proprio una doppietta contro i rossoneri ha le idee chiare sulle due formazioni e a sorpresa ha più fiducia nelle potenzialità del Milan.

“Il Milan adesso è più forte. Maldini, Massara e Pioli hanno fatto un ottimo lavoro per ricostruire una squadra che negli anni ha avuto alcune difficoltà e che merita di tornare ai livelli di un tempo. Il Milan è tornato dopo anni nella competizione che più lo rappresenta. L’esordio non è stato facile, il Liverpool è avversario ostico ma sono convinto che la squadra potrà togliersi delle belle soddisfazioni”.

E poi sui bianconeri spiega: “La Juve è in una fase di ricostruzione, ma deve dimostrare di essere all’altezza della squadra che ha aperto il ciclo vincente. Quando si costruiscono le basi per un progetto più duraturo è normale incontrare delle difficoltà, mi piacerebbe che venisse dato tempo e fiducia. Si stanno creando nuove leadership, non vedo problemi di personalità o identità, bisogna solo avere pazienza. Una squadra come la Juve deve sempre puntare a vincere, servono coesione e convinzione. Io sono fiducioso”.

Non manca anche un commento su Locatelli che durante la conferenza stampa di presentazione in maglia bianconera si è augurato di poter percorrere la stessa strada dell’ex juventino.

Il diretto interessato ha così commentato la cosa: “Manuel è un grande giocatore, già al Milan si vedevano le sue qualità e al Sassuolo è maturato molto. Ha tutto per diventare il pilastro del centrocampo bianconero, ha già dimostrato la sua personalità in Nazionale. Non amo fare paragoni, lui scriverà la sua storia e sono sicuro che sarà altrettanto bella. Crescere in un club che lavori bene dal settore giovanile alla prima squadra è fondamentale. I giovani sono una risorsa preziosa e possono dare tanto, è importante che vengano seguiti dall’inizio. Io ho avuto la fortuna di crescere nella Juventus e di fare un’esperienza all’Empoli per maturare”.

OMNISPORT | 17-09-2021 12:34