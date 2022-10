04-10-2022 12:58

Milik rischia di non giocare il match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Come riporta Sportmediaset, il polacco non ha lavorato con il gruppo, ma si è allenato da solo in palestra. Le prime indiscrezioni parlano di affaticamento muscolare.

Nella conferenza stampa delle 15, Allegri sicuramente farà chiarezza sulle condizioni di Milik.