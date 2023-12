Juventus-Napoli, Bergonzi scova un rigore non fischiato su Kvara e scatena la polemica

Alla Domenica Sportiva l'ex arbitro mostra immagini che non si erano viste prima con un presunto fallo di Cambiaso in area, sul web scoppia la bufera

11-12-2023 11:15

Un rigore negato giustamente alla Juve per un presunto mani di Di Lorenzo e un gol giustamente annullato a Osimhen sembravano i soli due casi da moviola nel big-match Juventus-Napoli di venerdì scorso con Orsato che era stato promosso da quasi tutti e con voti molto alti ma alla Domenica Sportiva sono state mostrate immagini inedite che lasciano più di un dubbio su un possibile rigore non concesso al Napoli.

Adani suggerisce a Bergonzi le immagini incriminate

Su suggerimento di Adani, che viene ringraziato in diretta, il moviolista della Domenica Sportiva, l’ex arbitro Bergonzi, mostra le immagini di un contatto in area tra Cambiaso e Kvaratskhelia: “Il giocatore della Juve ha rischiato un po’, perché alla fine non guarda più il pallone ma esclusivamente Kvara. Non è una situazione netta e limpida, non posso dirvi che sia un rigore solare, però il direttore di gara che vede solamente Cambiaso, che non guarda il pallone ma solamente il suo avversario, può anche fischiare il calcio di rigore”.

Juve, Cambiaso non guarda il pallone ma solo l’avversario

Bergonzi continua: “Qui abbiamo solamente le immagini del live, perché non è stato mostrato nessun replay di questa situazione e siamo i primi a farlo vedere. In questo caso Cambiaso ha rischiato e sarebbe dovuto essere molto più attento in questa situazione”.

I tifosi si dividono in merito al rigore negato in Juve-Napoli

Fioccano le reazioni sui social: “Si spingono a vicenda. Non facciamo supposizioni che non hanno senso anche se c’è di mezzo la Juventus. Di episodi del genere ce ne sono a decine in tutte le partite”, oppure: “Palla in mano al portiere, azione finita che più finita non si può (anzi, mai cominciata visto che la palla non si è mai nemmeno avvicinata ai due che si strattonano a vicenda) però, oh… è rigore” e anche: “Ma se è fallo reciproco, quindi si premia il difensore. Senza contare che Kvara si butta non appena la palla arriva a Szczesny”.

C’è chi osserva: “Il difensore non guarda minimamente la palla e strattona l’attaccante. Il difensore non può impedire che l’attaccante vada verso la palla. Più fallo di così, lo doveva calpestare per essere visibile anche ai cechi, qui c’è Molta ignoranza e disonestà” e anche: “non hanno mai fatto vedere l’inizio dell’azione fallosa dove si vede chiaramente che è Cambiaso che inizia ad afferrare la maglia di Kvara e non la molla più!!” e infine: “Rocchi spiegherà che l’arbitro non poteva vedere, il Var non ha notato e l’aVar era in bagno. Capita insomma. Son mica dei professionisti. Ops”.