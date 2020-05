Juventus, Paganini: Sentito Paratici? Avevo ragione io

Da tempo non usciva allo scoperto e c’era molta attesa per le sue parole. L’intevista concessa ieri a Sky dal ds della Juventus Fabio Paratici ha fatto luce su diversi aspetti, dal momento difficile di Higuain ai rinnovi sempre più vicini di Buffon e Chiellini, dalla volontà di trattenere Dybala alla difficoltà per arrivare ad alcuni giocatori. Com’è normale che sia magari il dirigente bianconero avrà anche bluffato su qualche tema ma le considerazioni di fondo sono state interessanti.

Paganini decifra il senso delle parole di Paratici

Per Paolo Paganini è tutto chiaro. L’esperto di mercato della Rai da tempo sostiene una sua linea su come si muoverà la Juve ed ha trovato conferma nelle parole del ds.

Paganini scrive su twitter: “Le parole di Paratici confermano che la linea della Juventus per Pogba o Van de beek sarà quella di inserire giocatori. Di fare cioè scambi. Idem per gli altri club”.

Sui social si commenta il mercato della Juventus

Fioccano le reazioni sui social. Più che per Pogba, che piace anche all’Inter, si parla dell’altro obiettivo: “Van De Beek credo un po’ più complicato rispetto al Polpo visto che non abbiamo giocatori appetibili da inserire per l’Ajax. Mia opinione” o anche: “Anche perché abbiamo per lo più’ over 30 eheh”.

I consigli alla Juve via web

C’è chi scrive: “Per la Juve devi seguire anche la pista Milinkovic-Savic perché, seppur la tenacia di Lotito, potrebbe avere dei giocatori da offrire alla Lazio, che potrebbero favorire la trattativa” e infine: “Per Van De Beek direi più formule “creative” esempio: prestito e/o oneroso con obbligo con pagamenti dilazionati. Difficilmente si potrebbero proporre giocatori all’ Ajax”.

SPORTEVAI | 04-05-2020 12:34