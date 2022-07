29-07-2022 08:30

La Juventus si concentra sull’attacco. In attesa di capire bene i tempi di recupero di Paul Pogba, il club bianconero sta lavorando per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un’alternativa a Vlahovic. Secondo Alfredo Pedullà nelle ultime giornate sarebbero salite le quotazioni di Muriel dell’Atalanta. Il budget della Vecchia Signora è di circa 13-15 milioni, più o meno la cifra che la Dea chiede per il colombiano. Più difficile invece arrivare ad Alvaro Morata viste le richieste dell’Atletico Madrid.

De Ketelaere: il Milan ha fatto il massimo

Continua la lunga trattativa del Milan per arrivare al trequartista belga Charles De Ketelaere. Ora l’affare sembra pronto per andare in porto e secondo Alfredo Pedullà, i rossoneri hanno fatto il massimo per arrivare al calciatore mettendo sul piatto 35 milioni (compresi i bonus) ed offrendo al Bruges anche la disponibilità di inserire una percentuale su una futura rivendita. Ormai per la chiusura dell’affare è questione di ore.

Napoli: Meret resta in bilico

In un’estate da mezza rivoluzione, il Napoli sembra avere pochissime certezze. E nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità anche per il ruolo di portiere. Alex Meret ha rinnovato il contratto con il club partenopeo ma non è ancora sicuro di essere il primo portiere nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Gli azzurri infatti sono alla ricerca di un estremo difensore e continuano a trattare con il Chelsea per Kepa, nella lista però sono finiti anche Neto e Sirigu. Nel frattempo Meret aspetta prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Cremonese sul georgiano Lochoshvili

Continua anche il mercato delle cosiddette “piccole”: la neopromossa Cremonese è infatti alla ricerca di un difensore ed avrebbe messo gli occhi sul classe 98 Luka Lochoshvili, ultima stagione con la maglia del Wolfsberger: contratto in scadenza nel 2023 e valutazione di circa 2 milioni di euro.

Torino: assalto all’esterno Miranchuk

Dopo la lite che ha fatto scalpore tra Juric e Vagnati, il Torino ha cominciato a spingere sul mercato. Ieri la notizia del possibile arrivato di Lazaro che arriva in prestito dall’Inter. Ora invece i granata spingono per Miranchuk, un vecchio pallino di Juric come Barrow. I contatti tra le due società sono ripartiti con i granata che ci stanno provando.

Napoli: primi contatti per Lo Celso

Si lavora anche sul centrocampo in casa Napoli. Negli ultimi giorni è stato forte il pressing del West Ham per il centrocampista Piotr Zielinski. Dopo la prima offerta al club ed al giocatore del club inglese, la trattativa è rallentata ma se il polacco dovesse essere in uscita gli azzurri avrebbero già in mente il possibile sostituto puntando a Giovani Lo Celso, di proprietà del Tottenham ma che ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Villareal.

Lazio: per Sarri arriva Vecino

Dopo i contatti cominciati già lo scorso gennaio, ora è in arrivo la fumata bianca per Matias Vecino alla Lazio. Nella giornata di ieri c’è stato l’ultimo incontro che ha portato a quello che sembra l’accordo definitivo con il calciatore, ormai ex Inter, che dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 2 milioni di euro a stagione.

