Juventus, Pirlo annuncia l'assenza improvvisa di un big contro il Porto

Alla vigilia del match negli ottavi di Champions League contro il Porto, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa, rivelando il forfait improvviso di un big dopo quello di Cuadrado: “Bonucci non è disponibile, ha avuto un altro problemino. Ramsey può giocare, mentre Dybala non è ancora pronto, ma vogliono stare tutti vicini alla squadra e partiranno”.

Si fa sentire l’assenza in campo di Dybala: “Ci sono mancati i suoi gol. Ci deve dare un po’ di gol. Non lo abbiamo mai avuto dall’inizio della stagione e le sue reti mancate pesano. Possiamo fare meglio creando di più e portare più giocatori a concretizzare. Ma i gol di Paulo mancano, speriamo possa essere un acquisto di gennaio che ci faccia fare il salto di qualità”.

Poco soddisfacenti le prestazioni recenti di Morata: “Non è nel periodo migliore, ma lo conosciamo. Durante la stagione ha dei periodi in cui non sta benissimo fisicamente, ha avuto un problema muscolare e l’influenza. Ma è contento, sta bene: ha bisogno solo di far gol. Quello potrebbe togliere tutti i problemi. Lui è molto sensibile e in questi momenti tende a buttarsi un po’ giù. Ma noi crediamo in lui e sappiamo che tornerà a far bene”.

Ronaldo torna in Portogallo: “Torna a casa, avrà ancora più voglia di fare gol e una prestazione importante. Quando c’è l’eliminazione diretta, come ha dimostrato in Coppa Italia, ha ancora più voglia di far vedere chi è Cristiano Ronaldo. Chi tra Kulusevski e Morata vicino a Cristiano? Stanno bene tutti e due. Morata ha fatto una buona partita col Napoli e Kulusevski l’ha fatta in Coppa Italia. Valuteremo domani in rifinitura chi far giocare”.

Il match contro il Porto: “È una gara complicata. Sono una squadra che difende bene. Nelle ultime partite di Champions hanno avuto la porta inviolata. Sono compatti e bravi a stringersi, stile Atletico Madrid. Non dovremo forzare le giocate perché sono bravi a ripartire. Conceicao? Non ho ricordi in particolare. Era un giocatore di grande tecnica e forza. Una classica ala portoghese, da lì in poi ci sono stati Figo, Simao e altri giocatori bravi nell’uno contro uno. Ha fatto bene da calciatore e lo sta facendo da allenatore prima in Belgio e poi col Portogallo, vincendo due campionati e facendo bene in Champions”.

La Champions è un sogno: “Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo dentro Coppa Italia, Champions e ben messi in campionato. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi, è la cosa più importante. Sabato è stata fatta una buona partita, peccato per il risultato. La Champions è particolare, quando la giochi te ne accorgi. È molto diversa dal campionato, tante squadre lottano per vincere. Ma dipende da come ti trovi, dal momento in cui affronti le squadre. Veniamo da tante partite impegnative e consecutive e importante essere pronti mentalmente. Siamo al livello delle altre, qualcuna magari è più avvantaggiata, ma abbiamo tutti il sogno di arrivare in fondo. È un obiettivo ed anche un sogno perché è una competizione importante. Non tutti i sogni si avverano ma l’importante è crederci e sapere di poter arrivare fino in fondo”.

OMNISPORT | 16-02-2021 17:33