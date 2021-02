Juventus: Pirlo non convoca Arthur e Cuadrado

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta portoghese di domani contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il tecnico bianconero ha convocato anche Bonucci e Dybala anche se entrambi non saranno della partita. Il tecnico bianconero ha infatti annunciato che il difensore della Nazionale ha avuto un problemino quest’oggi e che non sarà della partita e che Dybala non è ancora pronto: “Ma entrambi – ha dichiarato – volevano viaggiare con la squadra”. Sicuri out Arthur e Cuadrado.

Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti – Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti – Ronaldo, Morata, Dybala.

OMNISPORT | 16-02-2021 16:39