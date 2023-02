Nuovo stop per il centrocampista francese che sembrava vicino al rientro e invece mancherà anche la sfida con la Lazio: sui social la frustrazione dei supporter bianconeri

01-02-2023 18:07

“Paul Pogba starà ancora fuori”. Con queste parole Massimiliano Allegri ha annunciato che il centrocampista francese salterà anche la partita di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera. Un annuncio che ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri sui social network.

Juventus, nuovo stop per Pogba

Non è ancora arrivato il giorno del secondo debutto di Paul Pogba con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese ha accusato un fastidio ai flessori e dunque è stato escluso dai convocati per la partita dei quarti di finale di Coppa Italia in programma domani contro la Lazio.

Ad annunciarlo è stato il tecnico della Juve Massimiliano Allegri, apparso a metà tra il tranquillo e il rassegnato. “Domani non ci sarà Pogba per un indolenzimento ai flessori – le parole di Allegri -. Sono cose che capitano dopo un stop così lungo”.

La Juventus e il caso Pogba

Da quando è tornato alla Juventus dopo l’esperienza al Manchester United Pogba non ha ancora giocato un solo minuto in una gara ufficiale con la maglia dei bianconeri. Eppure il suo rientro sembrava vicinissimo: convocato per la partita contro il Monza, si è a lungo riscaldato mentre la sua squadra era sotto per 2-0, senza però entrare in campo.

Nel post-gara Allegri aveva annunciato che contro la Lazio, in Coppa Italia, sarebbe arrivato il momento di Pogba: un nuovo infortunio muscolare, invece, ha stravolto i piani dell’allenatore.

Mistero Pogba, la protesta dei tifosi della Juventus

Alla notizia del nuovo forfait di Pogba, i tifosi della Juventus hanno manifestato tutta la loro rabbia sui social network. “Su questa vicenda Pogba non so se ridere o piangere…”, il commento di Paolo su Twitter. “Assenza prevista e prevedibile. Pogba è un problema non da poco”, aggiunge Cella. Anche perché il peso del francese sul monte ingaggi della Juventus è enorme: Pogba guadagna 8 milioni di euro l’anno, nessuno nello spogliatoio bianconero riceve la stessa somma.

“Ma quanto sta pesando economicamente Pogba sulla società?”, si domanda retoricamente Mattia. Junta se la prende col giocatore: “Che si metta in silenzio stampa su tutti i suoi social, perché deve solo stare muto… è un ex giocatore, niente da dire”. “Per onestà, Pogba dovrebbe ridare metà stipendio alla Juventus”, protesta Morgan. “Ora basta, cacciatelo”, chiede infine Calle.