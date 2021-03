Juventus-Porto: tre assi per il pass dei quarti

Attesa terminata. La Juventus si prepara alla sfida più importante del suo percorso europeo. In programma all’Allianz Stadium (ore 21:00) la gara, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto.

Allo stadio do Dragao, il Porto si è imposto per 2-1 nella partita d’andata. Serve la prestazione perfetta per ribaltare il risultato. In sei precedenti in cui si è ritrovata a dover recuperare una sconfitta per 2-1, i bianconeri hanno passato il turno quattro volte.

La rete firmata da Federico Chiesa ha reso l’impresa meno ardua. Inoltre, Andrea Pirlo, per la sfida con i portoghesi, ha recuperato diversi giocatori fondamentali, tra cui Arthur e Leonardo Bonucci.

Ovviamente, si chiederà l’ennesimo miracolo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è una certezza quando la palla inizia a scottare. Basta ricordare la tripletta con cui ha eliminato l’Atletico Madrid due stagioni fa.

Tuttavia, CR7 non sarà solo. Oltre a Federico Chiesa (in grande condizione), attenzione ad Alvaro Morata. Lo spagnolo si è ripreso dai tanti fastidi avuti nel recente periodo ed è finalmente pronto a fare la differenza in campo.

La società Juventus non può permettersi di abbandonare il sogno Champions League agli ottavi di finale come accaduto lo scorso anno con la cocente eliminazione firmata dal Lione. I quarti sono un obiettivo fondamentale da raggiungere.

L’allenatore Andrea Pirlo si affiderà ai suoi tre assi (Cristiano Ronaldo-Morata-Chiesa) per non rischiare e portarsi a casa il pass qualificazione, importante sia a livello sportivo che per questioni economiche.

OMNISPORT | 09-03-2021 09:14