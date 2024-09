Juventus-Psv Eindhoven, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario e probabili formazioni

I bianconeri tornano in Champions dopo lo stop obbligato e un avvio spumeggiante con Thiago Motta in panchina. Esordio oggi 17 settembre alle ore 18:45

A riaccendere l’entusiasmo dei tifosi bianconeri è stato l’avvio strepitoso in campionato di questa Juventus firmata Thiago Motta che si trova oggi 17 settembre a disputare la prima partita di Champions alle 18:45 all’Allianz Stadium contro il Psv Eindhoven. L’esordio odierno nella Champions formato campionato segna anche il ritorno dei bianconeri nel massimo torneo europeo dopo lo stop obbligato.

La diretta di Juve-PSV

La Juventus di Thiago Motta, che ha anticipato qualche dettaglio appena scansando le polemiche su Dusan Vlahovic in conferenza stampa, si affaccia alla massima competizione continentale affrontando oggi 17 settembre un avversario inedito, il Psv Eindhoven che ha affrontato per ben 26 volte avversarie italiane, ma mai formazione bianconera.

A che ora e dove vedere Juve-Psv Eindhoven in diretta tv

Juve-Psv Eindhoven, gara d’esordio della nuova Champions League per la compagine di Thiago Motta, è in programma alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva e in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Ricapitolando, ecco le informazioni utili agli utenti e agli abbonati per seguire in tempo reale la partita del grande ritorno dei bianconeri:

Partita: Juventus-Psv Eindhoven

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 17 settembre 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

Dove seguire in streaming Juve-Psv

Come anticipato, chi è abbonato potrà scegliere se vedere il match in diretta oppure se usufruire della possibilità di vedere Juve-Psv in streaming su NOW oppure sull’app Sky Go, a disposizone degli utenti.

Le formazioni ufficiali di Juve-Psv Eindhoven

Secondo le ultime informazioni raccolte, Thiago Motta vuole stupire schierando – contrariamente a quanto trapelato fino a questa sera – l’americano McKennie e affidandosi infine davanti a Vlahovic. Ecco i possibili undici:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. Psv Einnhoven (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Til. Allenatore: Bosz.

L’arbitro e gli assistenti

A dirigere la gara, che apre anche i match delle italiane in Champions, sarà l’arbitro spagnolo Hernandez coadiuvato dagli assistenti Narajo-Sanchez Rojo con quarto uomo Munuera. Al VAR di Juve-Psv: Del Cerro Grande e assistente Soto Grado.