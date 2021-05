Juventus, rivoluzione vicina: spunta il possibile erede di Paratici

La Juventus si prepara a vivere una possibile rivoluzione in piena regola, che potrebbe riguardare anche i quadri societari. Con la squadra bianconera all’affannosa ricerca quantomeno di un piazzamento in Champions League dopo nove scudetti consecutivi, sono tante le teste che potrebbero cadere in vista della prossima stagione. E una di esse conduce nientemeno che a Fabio Paratici.

Il direttore sportivo della Juventus è considerato tra i responsabili dell’involuzione bianconera di questa stagione, e l’ambiente lo ha messo nel mirino come e più rispetto all’allenatore Andrea Pirlo. E anche per questo, secondo quanto suggerito da ‘Tuttosport’, il dirigente potrebbe salutare la società per cui lavora dal lontano 2011.

Paratici è stato tra i grandi protagonisti del ciclo vincente della Vecchia Signora, sin dalla prima stagione con Antonio Conte in panchina e il primo scudetto vinto dopo Calciopoli, con uomini simbolo come Vidal e proprio Pirlo in campo. Quell’epoca, però, appare lontana come non mai e prossima a concludersi.

‘Tuttosport’ spiega infatti che Paratici potrebbe essere messo da parte, con tanto di promozione interna del suo attuale braccio destro Federico Cherubini. L’area tecnica della Juventus del futuro potrebbe essere guidata proprio da quest’ultimo, e completata da Giovanni Manna, attuale ds dell’Under 23 e Matteo Tognozzi, scouting manager.

A fine giugno, peraltro, scadrà il contratto anche dell’attuale vice presidente Pavel Nedved, a sua volta nell’occhio del ciclone. E nella rivoluzione bianconera che si profila, anche lui potrebbe essere messo alla porta.

OMNISPORT | 01-05-2021 12:15