Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

Pirlo si affida a Morata in coppia con Cristiano Ronaldo per cercare di scardinare la difesa della Roma. Arthur stringe i denti a centrocampo e affianca Rabiot, Chiesa e McKennie sugli esterni. Rifiata Cuadrado, squalificato Bentancur.

Nella Roma, come annunciato in conferenza stampa, Cristante titolare e con la fascia da capitano al braccio: con lui presenti anche Villar e Veretout, che con gli esterni Karsdorp e Spinazzola compongono una mediana folta. Dzeko in panchina: altro gettone per Mayoral, coadiuvato da Mkhitaryan. Mancini, Ibanez e Kumbulla a protezione della porta di Pau Lopez. Out per squalifica Pellegrini.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. All.: Fonseca.

OMNISPORT | 06-02-2021 17:22