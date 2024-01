Juventus-Sassuolo, bufera su Consigli dopo i gol di Vlahovic: "È tornato lo Scansuolo"

Due gol per Vlahovic nel primo tempo e risultato in cassaforte per la Juventus contro il Sassuolo: esplode la rabbia dei tifosi dell'Inter (e non solo) sui social.

16-01-2024 21:35

“È tornato lo Scansuolo”. La dinamica del primo e del secondo gol di Vlahovic, col portiere neroverde Consigli che non riesce a smanacciare le conclusioni dell’attaccante serbo della Juventus, fa rimaterializzare sul web antichi fantasmi. Quelli che vogliono il Sassuolo costantemente “morbido” ogni volta che si trova a giocare contro la Juventus. Tradizione che, negli ultimi tempi, non era stata rispettata, con tante affermazioni di prestigio per gli emiliani contro i bianconeri. Ma che, per il popolo dei social, adesso è tornata prepotentemente in tendenza.

Juventus-Sassuolo: la dinamica del gol di Vlahovic

A scatenare sospetti, veleni e polemiche è l’intera dinamica dell’azione che porta al gol del vantaggio di Vlahovic. Minuto numero 15, c’è Ferrari che esce palla al piede dall’area del Sassuolo e appoggia in avanti: passaggio completamente a vuoto e rapida transizione “concessa” alla Juventus. Il pallone finisce sul fronte destro dell’attacco, con Miretti che imbecca centralmente Vlahovic. La conclusione a giro del serbo è velenosa, ma appare parabile. Consigli, però, è goffo nell’intervento. In qualche inquadratura sembra addirittura scansarsi. Da cui i mugugni della parte non bianconera del web.

Doppietta Vlahovic: il portiere del Sassuolo ancora beffato

Come se non bastasse, al 37′ arriva anche il raddoppio, firmato ancora una volta da Vlahovic, stavolta su calcio di punizione. Il serbo prova la conclusione mancina da posizione defilata, la traiettoria è quasi telefonata ma Consigli, proprio come in occasione del primo gol, non riesce a opporsi, tentando una smanacciata che non ottiene successo. Il pallone tocca prima la parte inferiore della traversa, poi si insacca. Sassuolo sotto di due gol dopo neanche 40′ e ironie che si sprecano sui social network.

Bufera social sullo “Scansuolo”: interisti inviperiti

“Il ritorno dello Scansuolo”, è uno dei commenti più gettonati su X, su Facebook e sulle altre piattaforme social. “Ma Consigli ci è o ci fa?”, commentano con particolare insistenza i tifosi dell’Inter. “E pensare che noi contro questi abbiamo addirittura perso”. I tifosi della Juve provano a replicare: “Scansuolo? Vi siete scordati la partita d’andata? Siete ridicoli”. “Certo che Consigli però poteva far meglio”, l’ammissione di una tifosa bianconera. “Senza nulla togliere a Vlahovic che quando è così è irresistibile“.