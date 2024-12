Juventus, Scanavino ottimista sul bilancio ma è bufera per le parole su Giuntoli e le promesse di mercato

L’amministratore delegato ha sottolineato i progressi compiuto sul piano economico dal club e annunciato investimenti: “Restiamo la squadra col budget più alto, vogliamo giocatori forti”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Al di là dei limiti di una situazione di bilancio comunque migliorata rispetto al passato, la Juventus continuerà ad avere ampi spazi di manovra sul mercato: questo il messaggio che l’a.d. bianconero Maurizio Scanavino ha lanciato ai tifosi juventini, che però hanno criticato le parole del dirigente sul web.

Juventus, Scanavino ottimista sul bilancio

La situazione di bilancio della Juventus è in netto miglioramento, il che permette al club di sognare un futuro più roseo anche sul piano sportivo: è questo il messaggio che Maurizio Scanavino invia ai tifosi bianconeri in un’intervista concessa a Radio Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“I numeri parlano di circa 200 milioni di perdita – dichiara l’amministratore delegato della Juve -, ma se andiamo ad analizzarla nel dettaglio abbiamo perdite che superano i 150 milioni che non sono della gestione ordinaria. Venivamo da una situazione particolare, stipendi e ammortamenti erano particolarmente elevati. La perdita reale di quest’anno, però, va considerata intorno ai 70 milioni, in recupero di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. La traiettoria è molto buona anche per il futuro”.

Per Scanavino la Juventus avrà ancora il budget più alto

In virtù di questa situazione economica in via di ripresa, Scanavino predice una Juventus molto più attiva in fase di calciomercato. “In prospettiva la Juventus dovrebbe rimanere la squadra con il budget più alto da investire nella parte sportiva”, spiega l’a.d. con una delle frasi più significativa della sua intervista. La Juventus continuerà a investire in maniera importante sul mercato, insomma, con Cristiano Giuntoli chiamato a tenere in equilibrio i conti della parte sportiva. “Non sarebbe giusto immaginare una strategia solamente al ribasso e che fa perdere competitività per i massimi obiettivi”, precisa Scanavino.

Scanavino chiede a Giuntoli giocatori forti per la Juventus

Secondo Scanavino, l’attenzione al bilancio e la voglia di restare ad alti livelli permetteranno alla Juventus anche di competere con club stranieri che hanno attualmente potenzialità maggiori in sede di calciomercato. “La sproporzione nella possibilità di investire ha creato un’inflazione degli stipendi e dei cartellini dei giocatori – continua l’a.d. -. Oltre un certo limite credo non sia sano andare, per noi ma non solo. È vero, un campione può fare la differenza, ma il calcio è un gioco di squadra e ci sono tanti altri elementi da tenere in considerazione”.

Pur tenendo conto delle esigenze di bilancio, però, la Juventus continuerà a inseguire giocatori di alto profilo: per Scanavino, di fatto, dovranno essere i responsabili del settore tecnico-sportivo del club a individuare i profili giusti per il club. “Con la parte sportiva rappresentata da Giuntoli e Motta stiamo lavorando molto nell’avere dei giocatori forti che possano far parte di una squadra e che possano fare la differenza colmando il livello verso certi club, che sì hanno una raccolta di campioni ma spesso risultano difficili da tenere insieme”, conclude sull’argomento il dirigente.

Juventus, tifosi critici per le parole di Scanavino

Le parole relative al budget e quelle riguardanti la voglia della Juventus di ingaggiare giocatori forti, però, scatenano la reazione dei tifosi sul web. “La Juve è la squadra col budget più alto da 100 anni, peccato che i soldi li buttiate via”, commenta duramente Gok su X. “Per adesso siamo il nulla totale: dirigenti incompetenti, un d.s. che si è dimostrato uno che vende fumo, un allenatore mediocre…”, scrive lo scontento Diego. “Scanavino non esclude i fuoriclasse, Sono i fuoriclasse che escludono noi”, commenta sarcastico Danilo.

“Scanavino che parla di calciatori… questo non sa manco chi fosse Platini”, attacca Boja. “Per il momento avete buttato 60 milioni su uno che gioca peggio di Miretti”, la critica di Gabriele, che allude all’acquisto di Koopmeiners. “Scanavino vuole giocatori forti? Ci basterebbero sani”, la chiosa di Andrea relativa ai tanti infortuni dei calciatori bianconeri.