Juventus, sembra davvero cosa fatta per il rinnovo più atteso

La Juventus di Max Allegri è reduce dal più brutto inizio di stagione da 10 anni a questa parte, con il pareggio di Udine, la sconfitta contro l’Empoli e ora anche la debacle dello Stadio Diego Armando Maradona contro ii Napoli di Spalletti, con tanto di papera del portiere polacco Wojciech Szczesny e furibonda lite Allegri-Spalletti in sala stampa. In tutto ciò si continua a lavorare sul fronte rinnovo di contratto di Paulo Dybala e, almeno stando a sentire quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra la fumata bianca non sia mai stata così vicina.

Sempre secondo il quotidiano torinese, ma riportato anche da altri quotidiani come il Corriere dello Sport o la Rosea, gli agenti di Paulo e la dirigenza della Vecchi Signora si sono dati un nuovo, ennesimo appuntamento dopo la trasferta dei bianconeri in Svezia, contro il Malmo, per la prima uscita della Champions League 2021/2022, e questa volta dovrebbe essere davvero quello decisivo per firmare il tanto atteso rinnovo che renderà Dybala l’uomo copertina della Juventus del futuro.

L’accordo sembra ormai essere stato trovato, con la Juventus che farà un piccolo sforzo e alla fine accontenterà le richieste dell’entourage della Joya: contratto fino al 2026 (o fino al 2025 più opzione) e ingaggio che salirà dagli attuali 7,5 a 10 milioni di euro netti di parte fissa, che era ciò che chiedeva il numero 10.

Ora però viene la parte difficile. Senza più Cristiano Ronaldo, è tempo per Dybala di caricarsi sulle spalle una squadra senza identità ne gioco, spaesata e carente di leader tecnici in campo. Il suo compito sarà quello di diventare il faro della manovra, il punto di riferimento offensivo nel quale Allegri ha puntato fin dal suo primo giorno alla Continassa.

OMNISPORT | 13-09-2021 15:33