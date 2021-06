Juventus, si allontana un grande obiettivo di mercato: le novità

La Juventus è impegnata in una rifondazione che coinvolgerà principalmente il centrocampo. I giocatori attualmente in rosa, da Arthur a Ramsey, passando per Rabiot e Bentancur, non sembrano all’altezza per puntare alla vera ossessione bianconera, ossia la Champions League. Oltre a Manuel Locatelli, principale obiettivo di mercato juventino, gli uomini di mercato della Vecchia Signora stanno vagliando molti altri obiettivi. Uno di questi, ovvero il Figlio Prodigo Paul Pogba, stando alle ultime indiscrezioni non farà ritorno a Torino in questa sessione di mercato.

La magistrale prestazione del Polpo all’esordio di Euro 2020 contro la Germania ha fatto riaccendere la luce dei riflettori dei grandi club europei, e uno di questi, stando alle indiscrezioni di RMC Sport (notizia ripresa poi anche dal Mirror), si sta muovendo seriamente per avere a disposizione il potente francese: stiamo parlando del Paris Saint Germain, che in questa sessione di mercato vuole comprare tutti.

Secondo le ultime notizie a nostra disposizione, si sarebbe addirittura svolto a Nizza un incontro tra Mino Raiola, pluripotenziato agente di tantissimi campioni, e il presidente dei parigini Al-Khelaifi in persona. Il fulcro dell’incontro è stato ovviamente Pogba, che però il Manchester United valuta non meno di 80 milioni di euro. Il sogno del presidente Al-Khelaifi, non è un segreto, è quello di riportare il Polpo in patria già da parecchi anni, e sembra che ora sia la volta buona.

Ascoltando l’opinione dei colleghi di Eurosport Uk, poi, Pogba non vede l’ora di lasciare Manchester, in quando osservando le partite dell’ex Juventus negli ultimi anni è indubbio che stia giocando solamente per un trasferimento o per un rinnovo di contratto con aumento di stipendio.

Niente Juventus, dunque, che per alcuni secondi aveva accarezzato l’idea di riportare a casa il più forte centrocampista bianconero degli ultimi anni.

OMNISPORT | 19-06-2021 13:00