Juventus, Spalletti fa una visita speciale ad Allegri: Alex Sandro e Rabiot costretti a lasciare l'allenamento

Due infortuni diversi che hanno gettato nello sconforto il tecnico e stupito: per fortuna nulla di grave per entrambi e il francese dovrebbe avere un rapido recupero

Sembra quasi un’assurdità, eppure proprio oggi in occasione dell’allenamento mattutino e durante la visita (speciale) del ct dell’Italia, Luciano Spalletti, la Juventus incassa una notizia davvero poco gradevole come il contemporaneo infortunio di due pilastri del gioco di Max Allegri, Adrien Rabiot e Alex Sandro.

Problemi confermati, poi, dopo l’inevitabile valutazione medica in merito ai problemi accusati da entrambi i giocatori durante l’ultima sessione.

Juventus: allenamento con Spalletti

Allenamento a porte aperte alla Continassa: presenzia anche Spalletti che si ferma per assistere all’intera seduta, da bordo campo, accanto al direttore Cristiano Giuntoli, con il quale ha condiviso pochi mesi fa la soddisfazione sportiva del terzo Scudetto conquistato a Napoli dopo un’annata eccezionale.

Una mattinata di estrema normalità, fino a quando Rabiot e Alex Sandro non si sono allarmati. I lavori si erano suddivisi sostanzialmente in due parti, con una partitella a tema dopo il riscaldamento. Allegri e Magnanelli in campo, gli altri collaboratori ai lati per correggere ogni singolo movimento errato durante le esercitazioni proposte.

Problemi per due pilastri di Allegri

Alex Sandro durante il match contro l’Empoli

Assenti Vlahovic e Chiesa, per i quali era in programma un allenamento personalizzato in palestra, al pari di Nicolussi Caviglia che è alle prese con una distorsione della caviglia destra. Con loro cinque giovani dalla Next Gen: Mancini, Mbangula, Maressa, Scaglia e Valdesi.

Durante l’esercizio fisico, però, però, Rabiot e Alex Sandro hanno subito un colpo ed entrambi hanno dovuto lasciare anzitempo la seduta: il brasiliano è stato accompagnato lontano dai compagni da uno dello staff, mentre il francese è stato medicato in campo con ghiaccio spray.

Le condizioni di Alex Sandro e Rabiot

Secondo le prime informazioni riportate da Tuttosport, per Alex Sandro e Rabiot si tratterebbe di due contusioni: per il difensore brasiliano si tratta di un problema muscolare alla coscia sinistra, le sue condizioni verranno valutate.

Mentre per Rabiot il problema accusato sarebbe solo una botta, che dovrebbe essere superata del tutto per il Sassuolo, prossimo avversario della Juventus in calendario.

