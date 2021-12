Juventus su Vlahovic: da Adani e Cassano il consiglio che fa discutere

11-12-2021 10:03

Il campionato di serie A si avvia verso la sosta natalizia e il conseguente giro di boa del girone di andata. A gennaio potrebbe cominciare una nuova stagione specie se ci sarà qualche botto di mercato. Tra le più attive ci potrebbe essere proprio la Juventus, nonostante l’inchiesta sulle plusvalenze. Il sogno dei bianconeri è Vlahovic semmai Commisso dovesse cedere alle avances della Vecchia Signora. Ma intanto Adani e Cassano hanno consigliato l’attaccante serbo sulle scelte futuro e come al solito le loro parole stanno facendo discutere.

La Juve a gennaio vuole Vlahovic. Icardi o Scamacca piano B

Dopo tre mesi intensi di campionato, tra tante difficoltà, una cosa parre evidente tra le varie carenze della nuova vecchia Juve di Allegri. La sterilità offensiva. Pochi gol fatti. Le ultime reti di Dybala, dal rientro, di Kean in Champions ma divorandosi diverse palle gol, non hanno fatto dimenticare le difficoltà a segnare di questa prima metà di stagione, ancor di più visti i problemi di Morata a caricarsi sulle spalle il peso dell’aver preso il posto di Ronaldo al centro dell’attacco bianconero.

Da qui l’esigenza di tornare sul mercato, a gennaio, per una punta che segni. Il sogno resta Dusan Vlahovic. Cherubini e Nedved ci proveranno in tutti i modi a convincere Commisso a cederlo, visto anche che il giocatore non rinnoverà con i viola. Per averlo la Juve deve però prima cedere e creare “spazio salariale” come direbbero in Nba.

Ramsey è di fatto già fuori squadra, con l’agente ieri alla Continassa si è cercato una sistemazione che accontenti tutti. E poi c’è Arthur, la cui esclusione di ieri dai convocati per Venezia per ritardo all’allenamento potrebbe essere l’anticamera per la cessione. Tra tutti però quello che potrebbe avere più mercato è Kulusevski mai veramente esploso a Torino. Se la pista Vlahovic dovesse complicarsi le alternative sono Icardi in prestito dal Psg o l’assalto a Scamacca del Sassuolo, Inter permettendo.

Il consiglio di Cassano e Adani a Vlahovic che fa discutere

Nel consueto appuntamento del venerdì sera con la Bobo Tv Antonio Cassano come sempre senza peli sulla lingua ha voluto indirettamente consigliare Vlahovic: “Scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai già ora all’altezza, ma in un solo anno con lui arriveresti al livello di Haaland. Se invece a 20 anni trovi un allenatore che non sa parlare e lavorare con te, la tua crescita finisce”.

Adani ha sconsigliato Vlahovic di andare alla Juve: “No, deve andare a giocare all’estero. E’ davvero forte e deve scegliere un top club a livello mondiale. Oppure potrebbe andare al Tottenham e crescere con Antonio Conte un po’ come il tecnico leccese ha fatto con Romelu Lukaku“.

SPORTEVAI