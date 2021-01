Juventus, svolta nella caccia ad un centrocampista

In sole 25 partite da allenatore, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è riuscito a mettere in bacheca il primo trofeo da non calciatore, andando a vincere al Mapei Stadium la finale di Supercoppa Italiana ai danni del Napoli, grazie ai gol del solito Cristiano Ronaldo e di Morata allo scadere. Ma neanche il tempo di festeggiare e già si deve tornare coi piedi per terra, perchè i probelmi nella squadra bianconera ci sono, e questa vittoria non può e non deve farli passare in secondoi piano.

La chiave di tutte le problematiche di Pirlo, fin qui, è rappresentata dal centrocampo. Alcuni giocatori non si stanno esprimento in modo accettabile fin qui (Rabiot e Bentancur su tutti), e già da tempo Paratici e Nedved sono alla ricerca di un rinforzo in quella posizione di campo. Dopo essersi guardati attorno per un pò, i bianconeri dovranno dare un’accelerata al proprio calciomercato invernale, visto che mancano solo 10 giorni alla chiusura della sessione di gennaio.

Uno dei nomi seguiti da più tempo dai dirigenti della Juventus risponde a Francisco Román Alarcón Suárez, in arte Isco, trequartista classe 1992 in forza al Real Madrid. Già da molti anni Paratici prova a portare il talento spagnolo all’ombra della Mole, ma il prezzo del suo cartellino è sempre stato esageratamente alto anche per un club potente come quello bianconero. Ma ora qualcosa sembra cambiare.

Isco è ormai da tempo in rotta totale con il Real Madrid e con il suo allenatore, Zinedine Zidane. Se durante la prima avventura del tecnico Isco era stato una pedina fondamentale per i successi del Blancos, ora non sembra più così e la sua cessione è più che probabile. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, le Merengue avrebbero abbassato il prezzo per l’uscita del calciatore spagnolo, accontentandosi di 15 milioni di euro, molto lontano dagli oltre 60 che venivano richiesti solo pochi anni fa.

Questa potrebbe essere un occasione d’oro per la Juventus per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Inoltre, avendo in squadra un giocatore dalle sue caratteristiche, Andrea Pirlo potrebbe anche decidere di accantonare il progetto 4-4-2 di Allegriana memoria e varare un più offensivo 4-3-3, schierando Isco da mezz’ala di fantasia, un po il ruolo che manca ormai da tanti anni nella rosa bianconera.

OMNISPORT | 21-01-2021 14:04