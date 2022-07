25-07-2022 23:44

Bruttissime notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Il francese Paul Pogba si deve fermare per un problema al menisco laterale, da valutare i tempi di recupero.

Pogba si è fermato ieri in allenamento, l’esito degli esami

Io polpo, tornato pochi giorni fa alla Juventus, si era fermato per un fastidio al ginocchio nel corso dell’allenamento di ieri. La Juventus è al momento in tournèe negli Stati Uniti, e dopo aver affrontato il Chivas se la dovrà vedere contro Barcellona e Real Madrid.

Il problema a Pogba, accusato ieri, sembrava rientrato e non destava particolari preoccupazioni, ma poco fa sono arrivati gli esiti dei primi esami strumentali ai quali il francese è stato sottoposto. Questi gli esiti:

“A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”.

Fondamentale sarà la visita di domani

Al momento dalla società non filtra nulla, ma è anche comprensibile che prima di esporsi, la Juventus voglia aspettare il consulto ortopedico previsto per domani.

Pogba potrebbe dover essere costretto anche a saltare la prima giornata di campionato (cosa molto probabile), datata 15 agosto contro il Sassuolo di Dionisi.