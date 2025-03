Juventus, Tudor: giorno e ora presentazione, dove vederla in tv, le parole che si aspettano i tifosi, Motta piace all'Atalanta

Il neo-tecnico in conferenza domani alle 12, presenterà la gara col Genoa ma soprattutto rivelerà scelte, obiettivi e metodi per questo fine stagione

Finora si sa che ha fatto anche il raccattapalle alla Continassa, che con il suo arrivo c’è chi ha rinunciato al giorno di riposo per riprendere in anticipo gli allenamenti, che c’è sempre l’occhio vigile di Giuntoli quando lavora sul campo, che durante le intense partitelle le sue urla si sentono a distanza e che per i tifosi è già una garanzia ma il primo vero giorno di Tudor alla Juventus sarà domani, quando il tecnico croato sarà presentato ufficialmente.

Domani alle 12 la presentazione di Tudor

La conferenza si terrà alle ore 12 presso la Press Conference Room dell’Allianz Stadium di Torino, dove l’ex manager dell’Olympique Marsiglia presenterà anche il confronto interno con il Genoa. Sarà possibile assistere alla conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor in diretta tv su Sky Sport 24, sul canale 200, e in live streaming su Dazn.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo staff di Tudor

Nella sua avventura in bianconero Tudor sarà affiancato da Ivan Javorcic e Tomislav Rogic. Entrambi hanno già lavorato con lui alla Lazio. Javorcic ha guidato anche il Sudtirol fino alla storica promozione in Serie B e il Venezia tra i cadetti; Rogic ha lavorato per conto dello Zenit San Pietroburgo, del Bruges e anche dello Hajduk Spalato.

Il vice Tudor sarà proprio Javorcic, esperto di tattica, Rogic, invece, sarà il preparatore dei portieri. La parte atletica sarà seguita dall’area performance interna, così come il lavoro di match analysis tornerà in carico all’ufficio guidato da Scirea.

Cosa dirà Tudor

C’è grande attesa per la conferenza di Tudor, i tifosi – che lo hanno accolto bene sin dal primo momento – si aspettano parole “da Juve”, che batti sull’importanza della maglia, sul senso di appartenenza, sull’orgoglio ma anche la responsabilità di indossare la casacca bianconera. Il neo-tecnico dovrebbe anche scegliere un capitano fisso, dopo la soluzione a girare voluta da Thiago Motta e per la maggioranza dei fan dovrebbe toccare a Gatti, e indicare le linee guide tattiche che faranno chiarezza su chi rischia di più, da Koopmeiners a Nico Gonzalez.

Thiago Motta piace all’Atalanta

Nelle ultime ore si è fatta avanti la clamorosa voce secondo cui ci sarebbe anche Thiago Motta, fresco di esonero con la Juve, nella lista dell’Atalanta come possibile sostituto di Gasperini, che ha ribadito al suo addio a Bergamo. Lo scrive Sportmediaset. L’italo-brasiliano era già stato accostato alla panchina della squadra bergamasca quando allenava prima lo Spezia e poi il Bologna. L’alternativa sarebbe Palladino, qualora divorziasse dalla Fiorentina.