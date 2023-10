Juventus-Verona, bufera su Faraoni: il suo gesto scatena il web: ecco cosa rischia

Il terzino scaligero colpevole di una simulazione palese in occasione del gol di Kean, poi annullato dal Var. Le immagini non lasciano spazio a dubbi

29-10-2023 12:00

E’ successo davvero di tutto ieri sera in Juventus-Verona: due gol annullati a Kean con l’intervento del Var (dubbio il secondo), una gomitata di Gatti a Djuric non vista, diversi rigori reclamati e non concessi, il gol all’ultimo respiro di Cambiaso che ha consentito ai bianconeri di vincere e tornare in testa dopo 1182 giorni ma c’è stato anche un brutto episodio antisportivo che ha visto protagonista Faraoni.

La simulazione di Faraoni è sfuggita all’arbitro

L’episodio si è verificato sullo 0-0: al 53′, Kean conquista palla sbracciando su Faraoni, poi scambia con McKennie e va a realizzare di testa: l’arbitro, su segnalazione del Var, annulla per il fallo subito dal capitano del Verona. Rivedendo le immagini, però, si nota il numero 5 gialloblù osservare lo sviluppo dell’azione e poi ributtarsi a terra sperando nell’intervento dell’arbitro.

Immagini che non lasciano spazio a dubbi: con la prova tv il giocatore del Verona rischia una squalifica di due giornate (così come Gatti per la gomitata a Djuric) ma la condanna all’esterno gialloblù è già arrivata dal web.

Rabbia e ironia sul web per la sceneggiata di Faraoni

Fioccano le reazioni: “Pare che alle 13 e mezzo di domenica 29 ottobre, Faraoni stia ancora rotolando per terra” e poi: “ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Faraoni? Si è ripreso? Sono molto preoccupato” e anche: “Bisognerebbe intervistare Faraoni facendogli vedere il suo sorgere e crollare e chiedergli spiegazioni” e ancora: ” in un sistema calcio onesto si prenderebbe una squalifica per comportamento antisportivo”

C’è chi scrive: “Faraoni è l’emblema di quanta cialtroneria possa esserci in taluni calciatori. Se pensiamo che questo avviene nella serata del rugby mondiale dove sudafricani e neozelandesi riderebbero di certe sceneggiate, dovrebbe vergognarsi e andrebbe squalificato” e poi: “In Premier Faraoni sarebbe stato insultato dai suoi tifosi” e anche: “Visto che c’è la prova TV Faraoni andrebbe squalificato 5 giornate per condotta antisportiva. È ora di finirla con queste simulazioni, che esempio sono per i giovani che si approcciano al calcio?”

Il web è scatenato: “Faraoni ha adottato il metodo già usato l’anno scorso da Lobotka in Juve-Napoli: fingersi morto dopo un contatto lieve, 30 secondi prima del goal. E anche a lui è andata bene” e infine: “Faraoni ha violato i principi di lealtà, probità e correttezza“. Unica consolazione per i bianconeri il successo firmato Cambiaso che ha consentito alla squadra di Allegri di vincere.