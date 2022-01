Juventus verso Napoli: Allegri rischia di perdere un titolarissimo

03-01-2022 15:41

Rischia di perdere un altro protagonista Juventus-Napoli, big match della 20ª giornata in programma giovedì sera allo Stadium.

Lato bianconero infatti, dopo l’assenza certa di Giorgio Chiellini (out causa Covid-19), Allegri rischia di dover fare seriamente a meno di un altro titolarissimo della propria difesa: Leonardo Bonucci.

Bonucci, un forfait da evitare a tutti i costi

Come comunicato dalla Juventus attraverso i propri canali ufficiali, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e potrebbe non farcela per il match del 6 gennaio.

“Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno” si legge sul sito della compagine bianconera che, tramite il proprio staff, farà di tutto per recuperare in extremis il giocatore.

Juventus-Napoli, sempre più alto il numero degli assenti

Se la Juventus, dunque, potrebbe trovarsi costretta a rinunciare a due dei propri pilastri difensivi, ben peggio sarà messo il Napoli di Luciano Spalletti che allo Stadium si presenterà praticamente senza mezza squadra.

Già privo di Elmas, Lozano e Osimhen (contagiati e in isolamento domiciliare), il tecnico ex Inter e Roma dovrà fare a meno anche di Anguissa, Koulibaly e Ounas (impegnati in Coppa d’Africa) e Mario Rui (squalificato).

A questi forfait potrebbero aggiungersi quelli di Malcuit e Petagna (qualora venisse accertata la loro positività al Covid-19) e del suo Fabian Ruiz–Insigne, negativizzatisi ma assenti dai campi da gioco causa infortunio dallo scorso 1° dicembre.

I dubbi sullo svolgimento di Juventus-Napoli

Nonostante le assenze, la partita al momento resta dunque confermata, uno status questo però potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Il direttore dell’ASL di Torino Carlo Picco infatti non ha voluto affermare con certezza che il match si disputerà regolarmente nella data prefissata.

“Se si giocherà Juve-Napoli non lo so. Non so neanche se con l’Omicron sia il caso di cambiare i protocolli. Andrebbe rivisto questo mondo portando l’attenzione sulla gestione delle nuove quarantene” ha affermato Picco a Radio Punto Nuovo.

“Gli scenari sono decisamente diversi, abbiamo una variante molto più contagiosa, pare meno aggressiva, ci sono tanti soggetti vaccinati. I positivi aumenteranno anche nel mondo del calcio perché la variante corre pur non creando nessun allarme sanitario. Juventus? Non ho fatto nessun focus sulla situazione” ha concluso sibillino il numero uno della ASL torinese.

