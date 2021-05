Kane presenta Mourinho alla Roma: "Vuole solo vincere, per me era fantastico"

José Mourinho ha da poco lasciato il Tottenham e tra poco lo seguirà anche Harry Kane , che ha parlato nel corso di un’intervista a Gary Neville, sul suo nuovo canale YouTube.

Prima di comunicare i suoi pensieri sull’addio agli Spurs , ha parlato anche di José Mourinho e del rapporto che aveva con il portoghese, presentandolo indirettamente anche ai tifosi della Roma : “Si tratta di un allenatore che ha tanta esperienza nei big match, ha allenato tanti grandi club, per questo avevamo una mentalità simile, entrambi siamo pronti a fare qualsiasi cosa per vincere. Lui vuole solo vincere e questa era la mentalità che stava cercando di trasmettere a tutti i giocatori del Tottenham. Ed infatti siamo diventati più intelligenti, ma forse c’era qualche relazione che non funzionava. Ma dal mio punto di vista, è stato fantastico per me”.

Con queste parole Harry Kane ha descritto il suo personale rapporto con Mourinho, con i tifosi della Roma che non vedono l’ora di vederlo all’opera alla Capitale.

OMNISPORT | 21-05-2021 20:23