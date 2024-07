Kitzbuhel, Berrettini piega Moreno de Alboran: è in semifinale, alle Olimpiadi sarebbe stato tra i favoriti

Ottava vittoria di fila per "The Hammer": liquidato Moreno de Alboran in due set, ora la sfida contro il tedesco Hanfmann per conquistare un'altra finale dopo Gstaad.

Il tennista italiano più in forma alla vigilia del torneo olimpico? Matteo Berrettini. Che però a Parigi non andrà. Non per una tonsillite, come l’amico fraterno Jannik Sinner, ma per questioni di ranking, figlie dei problemi fisici vissuti fino al recente che “The Hammer” – fortunatamente – sembra aver superato. Ottavo successo di fila per il romano sulla terra rossa. Dopo i cinque in serie che gli hanno consentito di trionfare in Svizzera, a Gstaad, Berrettini ha vinto altri tre incontri nella vicina Austria, a Kitzbuhel. Dove ha raggiunto le semifinali senza perdere neppure un set.

Kitzbuhel: l’ottava meraviglia di Berrettini

Ultima “vittima” della furia agonistica e sportiva di Matteo, lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran, entrato in tabellone grazie a una wildcard e capace di spingersi fino ai quarti di finale. Dove però la sua corsa si è fermata contro un muro chiamato Berrettini. Che, per la verità, per un set ha scricchiolato. Nel primo il romano non è riuscito a strappare il servizio al suo avversario, sprecando una palla-break sul 5-5. Al tie-break, poi, Moreno de Alboran si è trovato avanti 5-3, prima di sparacchiare malamente un dritto e di subire altri tre punti in fila. Risultato? Primo set vinto in volata e in rimonta dall’italiano sul 7-5.

Altro tie-break vinto contro Moreno de Alboran

Quella dei tie-break sta diventando la specialità della casa, l’ultima almeno, di Matteo. Con quello vinto contro lo statunitense sono diventati cinque i tie-break consecutivi in cui Berrettini l’ha spuntata, spesso per un’incollatura. Gli altri quattro gli erano serviti per battere al primo turno Pavel Kotov e al secondo Alejandro Tabilo. Nel secondo set dei quarti di finale, invece, sono bastati nove giochi per portare a casa set e partita: 6-3 il finale e biglietto staccato per la semifinale, dove se la vedrà col tedesco Yannick Hanfmann. Orario di inizio del match: non prima delle 12.30, o comunque dopo la prima semifinale del torneo di doppio.

Berrettini-Hanfmann in semifinale: rimpianti olimpici

Prima sfida in assoluto tra Berrettini e Hanfmann, col tedesco che nel suo match dei quarti ha avuto ragione del brasiliano Thiago Seyboth Wild in due set, ma molto tirati: 7-6 6-4 il punteggio. Ci sono 66 posizioni di differenza tra i due nella classifica ATP, con “The Hammer” alla numero 50 (ma risalirà ancora grazie al cammino fatto in Austria) e Hanfmann alla numero 116. In teoria c’è un abisso, dal punto di vista della forma, dell’entusiasmo e forse anche delle motivazioni. Berrettini in questo momento è vicino ai livelli dei suoi giorni migliori. L’unico rammarico? Giocare a Kitzbuhel. Parigi sarebbe stata tutta un’altra storia.