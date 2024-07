ATP Kitzbuhel, Berrettini non perde più: ko anche Tabilo. Quanti rimpianti dopo il ritiro di Sinner da Parigi

Continua l'ottimo momento di forma di Berrettini, che vola ai quarti di finale a Kitzbuhel e fa crescere i rimpianti per la sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l'Italia dovrà fare a meno anche di Sinner

E diventano sette le vittorie di fila di Matteo Berrettini, che dopo il titolo vinto all’ATP 250 di Gstaad, si è spinto ai quarti di finale di Kitzbuhel grazie al successo su Alejandro Tabilo arrivato grazie a due tie-break, esattamente come il match vinto nella giornata di ieri contro Pavel Kotov. Il tennista romano affronterà Nicolas Moreno de Alboran per un posto in semifinale in Austria, ma intanto aumentano i rimpianti per la sua mancata partecipazione alle Olimpiadi, soprattutto dopo l’inatteso forfait di Jannik Sinner.

Berrettini batte anche Tabilo, la striscia di vittorie continua

Come avvenuto all’esordio contro Pavel Kotov, Matteo Berrettini ha eliminato Alejandro Tabilo al termine di un match deciso da due tie-break, che confermano la forza mentale dell’azzurro, che nei momenti salienti riesce sempre ad alzare il livello. Nel primo set i turni di servizio la fanno da padrone, con i due tennisti che – sommati – conquistano la miseria di 11 punti in risposta fino al tie-break, dove prevale Berrettini grazie a un mini-break che lo ha portato a servire sul 5-4.

Conquistato il primo parziale, Berrettini cresce e nel primo game in risposta si procura subito quattro palle break (di cui tre consecutive) senza però riuscire a sfruttarle. Dopo aver obbligato il cileno ai vantaggi anche nel quarto gioco, nel sesto Matteo strappa finalmente la battuta all’avversario, per poi portarsi a un game dal vincere l’incontro. Quando ormai tutto sembrava deciso, con l’azzurro andato a servire per il match, ecco però la reazione di Tabilo, che ottiene il contro break e riapre il set, andando anche vicino a strappare nuovamente la il servizio al romano anche nell’undicesimo game, ma è bravo Berrettini ad annullare la palla break. Il parziale giunge così al tie-break, dove Matteo parte subito bene e poi chiude 7 punti a 5.

Dopo il forfait di Sinner aumentano i rimpianti per le Olimpiadi

Ai quarti di finale di Kitzbuhel Berrettini affronterà il n°143 ATP Nicolas Moreno de Alboran, mai sfidato in carriera ma contro cui parte nettamente favorito per allungare a otto la striscia di vittorie consecutive. Proprio l’ottimo momento di forma di Matteo fa crescere in maniera esponenziale i rimpianti per la sua mancata partecipazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, soprattutto ora che l’Italia del tennis sarà costretta a fare a meno di Jannik Sinner, colpito da una tonsillite.

Chi sostituirà Sinner? E perché non Berrettini?

Il motivo dietro alla mancata sostituzione di Sinner con Berrettini è dovuto alle regole delle Olimpiadi, che obbliga le federazioni a sostituire eventuali defezioni dell’ultimo minuto in singolare con uno dei giocatori chiamati a disputare il doppio. A questo appare molto probabile che il sostituto di Jannik nel tabellone di singolare di Parigi 2024 sarà Andrea Vavassori essendo l’unico tennista azzurro iscritto solamente in doppio insieme a Simone Bolelli, che però da anni si sta focalizzando esclusivamente nella specialità che lo ha visto trionfare agli Australian Open 2015.

Per quanto riguarda il torneo di doppio dove era iscritto in coppia con Lorenzo Musetti, Sinner verrà sostituito da uno tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, per lo stesso ragionamento di prima ma invertito, gli altri due azzurri che si sono qualificati per il tabellone di singolare.