Koulibaly: l'Al-HIlal offre 20 milioni a stagione

L'offerta taglierebbe fuori l'Inter dalla corsa al difensore centrale senegalese del Chelsea: prestito ipotesi complicata

18-06-2023 11:18

Per Kalidou Koulibaly, difensore senegale del Chelsea, irrompe con forza la squadra araba dell’Al-Hilal, pronta a offrire al giocatore un’offerta triennale da 20 milioni a stagione. Proposta che taglierebbe fuori l’Inter, che sta ancora ragionando con gli inglesi sull’ipotesi di prestito, che si fa però sempre più complicata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il Chelsea non vuole partecipare pagando parte dell’ingaggio e vuole monetizzare al massimo la vendita “visto che il senegalese non farà le stesse barricate di Lukaku pur di andare all’Inter”. Insomma, anche Koulibaly potrebbe finire nel campionato saudita.