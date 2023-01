L'infinito Buffon compie 45 anni: “Sogno un altro Mondiale”

Oggi non sarà in campo con il Parma per infortunio nel giorno del suo compleanno: “Vorrei giocare fino a 50 anni”

28-01-2023 11:59

Gigi Buffon non si pone limiti. Almeno nei sogni. Il portierone del Parma, ex Juventus, compie oggi 45 anni, ma non sarà in campo a Cosenza per infortunio. Intanto, il giorno prima della sua festa, ha parlato e ha rivelato: “Io sono felicissimo perché ho vissuto la vita che volevo e sto vivendo la vita che voglio. Non risultando mai ridicolo, che bello sognare quanti anni ancora giocherò e se rivincerò un Mondiale”. Nei discorsi di SuperGigi, non c’è traccia della parola ritiro: “Vorrei giocare fino a 50 anni”. In carriera, ha vinto dieci scudetti con la maglia della Juve, in Nazionale ha conquistato i Mondiali del 2006 in Germania.