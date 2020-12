GF Vip: l'iniziativa importante di Briatore, la Gregoraci isolata

Quanto pubblicato e affermato da Flavio Briatore sul dramma dalla negligenza e dalla trascuratezza avvenuto a Bitti, il centro del nuorese così tragicamente segnato dal maltempo, non è rimasto una dichiarazione di intenti.

L’imprenditore ed ex manager di Formula Uno ha deciso di rendere concreto il proprio supporto promuovendo pubblicamente una raccolta di fondi “Billionaire per Emergenza Bitti” su gofundme.com che ha quale beneficiario Diego Manca. Nulla di più distante dalle vicende umane e troppo umane all’interno della casa del Grande Fratello Vip sule presunte rivalità tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, rea di aver usato certe carinerie nei riguardi dell’ex marito.

Flavio Briatore lancia “Billionaire per Emergenza Bitti”

Mentre, dunque, in quel di Cinecittà la narrazione degli autori si avvita attorno alla dicotomia Gregoraci-Salemi, ecco che di ritorno da Dubai con il figlio Nathan Falco, Briatore si lancia in questa iniziativa che lega al nome Billionaire e linkata nella sua bio su Instagram.

“In un momento così difficile e sofferto che ha duramente colpito la Sardegna e in modo particolare il paese di Bitti , ritengo opportuno e necessario dare vita a una gara di solidarietà finalizzata a aiutare la Comunità Bittese e l’associazione dei Pastori a cui mi lega un sentimento di amicizia e vicinanza A questo fine ho aperto un conto presso il Banco di Sardegna di Bitti dedicato alla raccolta fondi in questo triste frangente che possa, da parte di noi singoli privati, imprese o Gruppi Imprenditoriali, consentire la creazione di un fondo da destinare a contemperare le emergenze causate dall’alluvione di pochi giorni fa. Il conto è già attivo e sarà gestito dall’associazione Mamaoro , presente sul territorio e gestita dalle figure di Diego Manca, Daniele Manca, Nunzia Burrai, Saverio Mameli, Melchiorre Manca, Diego Orunesu i quali si occuperanno di ridistribuire i fondi alla cittadinanza colpita da questa immane tragedia. Flavio Briatore”.

GF Vip: la schermaglia tra Elisabetta e la Salemi, la Gregoraci isolata

Il tutto si sviluppa lontano dal gossip e dalla bolla in cui la Salemi e Elisabetta combattono la loro personale battaglia. L’una contro alcune indiscrezioni, l’altra contro il timore di rimanere troppo isolata prima di uscire. Perché così aveva detto a Pierpaolo Pretelli, suo amico speciale e confidente, e ad altri inquilini.

L’obiettivo sarebbe quello, come detto e scritto,ricongiungersi al figlio per il Natale e dunque ricompattare la sua famiglia. Un avvenimento che non potrà prescindere da Flavio Briatore, naturalmente. Concentrato, ora, sulle sue attività e sulla necessità di arginare ove possibile le conseguenze di questa rinnovata concentrazione mediatica dopo il periodo complicato del Covid e il riemergere di un passato a tratti fin troppo ingombrante. Quel passato di ex, lettere e contratti che rischiano di travolgere Elisabetta.

VIRGILIO SPORT | 02-12-2020 15:04