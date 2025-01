L’inno anti-Juventus per errore sul profilo social del Roland Garros: la gaffe social diventa virale

La versione di “Sarà perché ti amo” trasformata in una canzone di scherno contro i bianconeri fa da colonna sonora a un video pubblicato sull’account ufficiale

Gaffe in salsa calcistica per il Roland Garros: la cover in chiave anti-Juventus di “Sarà perché ti amo” fa da colonna sonora ad un video pubblicato sul profilo TikTok ufficiale del torneo francese. Non è la prima volta che il brano viene usato per errore sui social da una pagina pubblica.

L’inno anti-Juventus pubblicata dal Roland Garros

La canzone è nota ai tifosi delle rivali della Juventus: la melodia è quella di “Sarà perché ti amo”, celebre brano dei Ricchi e Poveri, ma il testo è completamente rivisitato in chiave anti-bianconera. “Che confusione, sarà perché tifiamo… è un emozione, che sale piano piano… stringimi forte e stammi più vicino… e chi non salta è un gobbo juventino…”.

Un brano che si ascolta solitamente negli stadi ostili alla Juve, ma che oggi è tornato d’attualità grazie ai social, utilizzato a sorpresa dal profilo ufficiale del Roland Garros.

Roland Garros, il video pubblicato sul profilo TikTok ufficiale

L’account ufficiale TikTok del torneo francese ha infatti postato un video, il tema è l’amore per il tennis: “C’è sempre tempo per il tennis”, si legge nella didascalia del video, che mostra alcune immagini emozionanti della competizione parigina. Ad accompagnarle, però, una canzone che col mondo della racchetta e l’eleganza del Roland Garros non ha nulla a che fare.

Un errore di comunicazione piuttosto grottesco, quello commesso dal social media manager del torneo più famoso di Francia. Ma non si tratta della prima volta.

“Sarà perché ti amo” in chiave anti-Juve: i precedenti

Episodi simili erano infatti già accaduti in altre manifestazioni sportive all’estero, sempre con la stessa canzone. Nel maggio 2023 l’intervallo di gara 1 della finale del campionato islandese di basket tra Valur Reykjavik e Tindastoll venne animata dallo stesso inno anti-Juventino.

Un mese dopo, invece, la cover anti-Juve di “Sarà perché ti amo” risuonò addirittura in un contesto ancora più prestifioso, la cerimonia di chiusura dell’Europeo a squadre di atletica leggera a Chorzow, in Polonia.

Se tre indizi fanno una prova, possiamo affermare che, se TikTok non etichetterà in maniera diversa il brano, la Juventus continuerà ad essere vittima della melodia dei Ricchi e Poveri e della scarsa conoscenza dell’italiano da parte dei social media manager stranieri.