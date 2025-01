Panatta scrive a Sinner e distrugge Kyrgios: "Vinci gli Australian Open, rispondi così ai tennisti influencer"

Lettera aperta dell'ex capitano azzurro di Davis a Jannik sulle colonne del Corriere della Sera: "Pìù hai successo, più un'eventuale condanna al processo sembrerà ingiusta".

Nonostante qualche patema imprevisto all’inizio del match contro Tristan Schoolkate, l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open prosegue senza intoppi. Il rosso di San Candido è al terzo turno dello Slam di Melbourne, nella mattinata di sabato 18 gennaio (ore 9) sfiderà lo statunitense Marcos Giron: in palio un posto negli ottavi di finale, che si disputerebbero lunedì. Il cammino sportivo del numero 1 della classifica ATP, in ogni caso, s’intreccia sempre pericolosamente con un altro iter che viaggia in parallelo: quello giudiziario.

La lettera aperta di Adriano Panatta a Jannik Sinner

Di tennis e caso doping ha trattato Adriano Panatta nella sua lettera aperta a Sinner, pubblicata sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere della Sera. Un messaggio carico d’affetto quello dell’ex campione e capitano azzurro di Davis a Jannik, in cui c’è spazio per tanta umanità. Quasi un discorso da padre a figlio per Panatta, che contiene anche qualche frecciatina all’hater numero 1 di Sinner, quel Kyrgios che dopo tanti veleni sul caso doping e dopo tanti proclami da “leone da tastiera” è uscito mestamente di scena al primo turno degli AO, in singolare e in doppio.

Panatta, frecciata a Kyrgios e ai tennisti influencer

“La chiamano pressione, ma che vuoi farci?”, è l’incipit della letterina di Adriano a Jannik. “Tu la conosci bene, è da un anno che ci convivi. E continui a vincere, che è una gran bella risposta a chi questa storia la sta tirando per le lunghe malgrado tu sia stato già assolto, e alla nuova categoria dei tennisti influencer che ne approfittano con grande cattivo gusto per strappare qualche ‘like’ in più”. Insomma, Kyrgios non è citato direttamente, ma non ci sono dubbi su chi possa essere il “tennista influencer” più influente di tutti.

Doping: “Jannik, vinci e la condanna sembrerà più ingiusta”

Nel prosieguo della lettera c’è anche una considerazione espressa da Panatta che appare decisamente calzante, insieme a un invito a Sinner a rispondere sul campo a tutti i veleni che piovono dal di fuori: “Caro Jannik, più vinci più questo processo, se dovesse risolversi in una condanna, sembrerà ingiusto. Per cui ti posso chiedere solo di continuare a vincere. Agli Australian Open hai anche un buon tabellone, approfittane. Tieni sempre duro. Noi tutti facciamo il tifo per te”.