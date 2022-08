26-08-2022 22:52

La differenza sta nei cambi: Sarri mette dentro Luis Alberto e Pedro, Inzaghi toglie Dumfries e Lukaku nel momento in cui bisognava rimontare. Finale, Lazio-Inter 3-1, esattamente come un anno fa. Sono queste, oltre ad alcune scelte (in particolare quella di Gagliardini) a lasciare interdetti i tifosi dell’Inter, che si scagliano compatti contro Simone Inzaghi. Principale colpevole, a dir loro, della sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. Ma il calcio vive di momenti, che possono girare in un senso o nell’altro: e stasera sono girati tutti dal versante biancoceleste, perché la truppa di Sarri, dopo l’inevitabile momento di smarrimento in seguito al pari di Lautaro, ha ripreso la rotta e portato la nave al successo.

Inter, le scelte sotto accusa

L’inizio di ripresa ha rappresentato il momento chiave del match: Immobile impegna Handanovic, che sventa il potenziale 2-0 Lazio. Poi improvvisamente Lautaro fa 1-1, proprio con Immobile che lo tiene in gioco, e l’Inter va due volte vicina al gol, riprendendo in mano la partita che stava sfuggendo di mano. A quel punto le due squadre iniziano ad assomigliare a due pugili con la guardia abbassata, più che a due gruppi di calciatori. Nuovo “giro” della partita: Sarri butta dentro Pedro e Luis Alberto, rispettivamente autori di assist e gol del 2-1. Ed è sempre Pedro poi a colpire per il 3-1, fulminando Handanovic con un destro diagonale perentorio.

I tifosi dell’Inter non hanno dubbi

E per molti tifosi dell’Inter, il principale colpevole è Simone Inzaghi, i cui cambi non sono piaciuti. Come dice Onoly: “Niente da dire. Gagliardini in campo 75 minuti. Lukaku tolto quando le squadre si allungano. Grande Limone”. Allo stesso modo Ivan: “Giusto così …facciamo c…re …e tutti i cambi sbagliati”. Anche Gianluca è perplesso: “Vuoi vincere la partita e togli Dumfries Lukaku”. Duca Andrea non lesina improperi: “Mamma che allenatore di m…a che abbiamo in campo”. LaloSalamanca invece se la prende con Barella: “Barella al posto di lamentarsi da 2 anni dovrebbe iniziare a giocare. Che fa schifo da 2 anni. Mi irrita e mi ha rotto i co….ni”. Edoardo si chiede: “Tanto da dire…a partire da Gagliardini per 75′”.

Inter, Inzaghi nel mirino del web

Anche Andrea non si spiega alcune scelte del tecnico nerazzurro: “Gol straordinario ma abbiamo un allenatore mediocre che ha rinunciato a giocare tutta la partita, rimessa in piedi solo grazie a un gol casuale. Se nel 2022 hai ancora Gagliardini titolare per 70 minuti fatti da parte e lascia ad altri”. Mentre Ciro non usa giri di parole: “Inzaghi non ci ha capito un c…o”. E FodenFenomeno aggiunge: “Scemone a chi regalerà il campionato questa stagione?”. Number17 si chiede: “C’è molto da dire se in una partita non riesci a schierare nello stesso momento la tua miglior formazione per scelta e non per causa maggiore”. Daniele invece è categorico: “Si ma partita preparata e gestita da dilettante..spiace dirlo ma è cosi”. Anche Paul la vede così: “Stai dominando e togli il migliore in campo, Dumfries, quello che sta spaccando la difesa e tieni in campo il peggiore dei 22 Gagliardini. Boh”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.