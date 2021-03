L'opinione di David Trezeguet su Luciano Moggi, oggi

In quest’epoca di indeterminatezza, i tifosi della Juventus guardano con una certa nostalgia a una compagine vincente e bella da vedere. David Trezeguet è stato uno degli eroi di una francia meravigliosa e di una Juventus eccelsa nelle individualità. L’ex attaccante francese ha deciso di intraprendere un percorso nuovo, in qualche modo anche condizionato dalle figure che allora conobbe in quella fase della società bianconera. Trezeguet è appena diventato direttore sportivo in Spagna ed è pronto a mettere la sua esperienza al servizio di chi lo ingaggerà.

Trezeguet: il ruolo di Moggi in quella Juve

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex campione francese di Juventus, River Plate e Monaco ha rilasciato una serie di interessanti dichiarazioni:

“Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione”.

Alla domanda su chi sia il suo modello, Trezeguet ha risposto così:

“Beh, ho vissuto il periodo di Luciano Moggi. Dal 2000 al 2006 era il nostro riferimento. Il suo modo di lavorare era molto interessante. Ora però i tempi sono cambiati. Credo che un direttore sportivo debba avere rapporto diretto con allenatore e giocatori. Credo molto nel destino, nel dialogo e nel cercare le soluzioni giuste”.

La coppia più forte del campionato, secondo Trezeguet

David si è sbilanciato anche sui campioni della Serie A:

“La coppia Lukaku-Lautaro è quella più importante. Sono due giocatori che hanno segnato tanto, rispondono alle esigenze di Conte. E poi c’è Cristiano che continua a dimostrare la sua volontà e determinazione. Nessuno si aspettava il Milan a certi livelli, però sta dimostrando di essere competitivo. Il livello del campionato si è alzato di tanto, è più divertente”.

L’opinione di Trezeguet sul momento della Juventus

E in merito alla sua Juventus?

“Immaginavo che il percorso in Champions fosse diverso. In campionato ha avuto delle difficoltà, ha vinto la Supercoppa, dovrà giocare la finale di Coppa Italia. Entriamo in una fase calda: c’è il derby e poi il Napoli. La Juve deve qualificarsi per la Champions. E poi Pirlo continuerà a lavorare su una squadra che deve migliorare e questo credo sia abbastanza evidente”. “Bisognerà cambiare la mentalità. Le squadre che puntano in alto a certi livelli non badano più al fattore casa o trasferta. Il calcio italiano pensa a gestire la partita. Questa è la differenza principale rispetto agli altri campionati”, ha detto Trezeguet già in una nuova veste.

VIRGILIO SPORT | 26-03-2021 11:21