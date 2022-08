La battuta di Berti su Bremer è virale, si scatena la bufera sul web

23-08-2022 12:36

Un concentrato di malizia e grinta in mezzo al campo, la battuta pronta fuori: Nicola Berti ha costruito così la sua fortuna presso i tifosi dell’Inter, di cui è tutt’oggi un idolo indiscusso. E Berti sa come stuzzicare ed esaltare la platea nerazzurra, specialmente quando si tratta di commentare le vicende che riguardano i rivali di sempre, ovvero Milan ma soprattutto Juventus.

Inter, la battuta di Berti su Bremer

L’ultima delle sue battute al vetriolo l’ex centrocampista nerazzurro la riserva a Gleison Bremer, il difensore che la Juve ha soffiato all’Inter in questo mercato: inseguito a lungo dalla dirigenza nerazzurra, che voleva farne il post-Skriniar in caso di cessione dello slovacco al Psg, Bremer è finito alla Juve, che l’ha convinto nel giro di pochi giorni ad accettare la propria offerta.

Skriniar, però, è rimasto e allora sono pochi gli interisti a rimpiangere il brasiliano, a cominciare dallo stesso Berti. “Non scherziamo! Milan (Skriniar, ndr) non si tocca, di sbagliato ha soltanto il nome”, ha detto Berti alla Gazzetta dello Sport. Poi la stoccata all’ambiente Juve. “Dispiaciuto per Bremer alla Juve? Macché. Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi nel torinese”.

I tifosi dell’Inter applaudono Berti

La battuta di Berti ha ovviamente causato gli applausi dei tifosi dell’Inter. “Sono gasato come solo quando parla Berti mi capita. Grande”, commenta Thomas su Twitter. “Ficcante come all’Olympiastadion il nostro Nick!”, aggiunge BamBam, ricordando una delle perle da giocatore dell’ex centrocampista. “Severo ma giusto. Nicolino non sbaglia”, il parere di Chino. Leo invoca un premio per l’ex giocatore: “Ma perché Berti non ha ancora un ruolo nell’Inter?”.

La rabbia dei tifosi della Juve

Di tutt’altro tenore i commenti dei tifosi della Juventus, come Elpanteron17: “Ma chi è Berti? È un giornalista? Un allenatore? O un giocatore? Che parla a fare?”. “Ancora Berti? Ma da dove è scappato questo qua?”, attacca J30. K-1, invece, si rifà a un vecchio detto: “Quando la volve non arriva all uva dice che è acerba”. “Nemmeno la vecchiaia lo migliora: resta sempre un interista che capisce poco”, la chiosa di Ugo.