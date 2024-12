La classifica senza errori arbitrali, 14a giornata: polemiche in Lecce-Juve e Roma-Atalanta, la situazione

Continuano gli errori in Serie A, non si fermano le sviste. Fischietti ancora protagonisti, loro malgrado, nel 14mo turno del massimo campionato, anche se rispetto agli ultimi turni c’è da registrare un marcato miglioramento. In massima parte, infatti, nell’ultimo weekend lungo si sono registrati errori veniali o comunque non determinanti. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quattordicesima di campionato.

Arbitri, il mancato rosso a Danilo

Si è discusso a lungo a Lecce a proposito del mancato cartellino rosso per Danilo, reo di aver steso Krstovic lanciato a rete al 21′ del secondo tempo. Il difensore della Juventus meritava il rosso? Ha fatto bene l’arbitro Rapuano ad ammonirlo soltanto? Per il talent di DAZN ed ex arbitro Marelli, sì: “Ci sono tre elementi sicuri per il rosso, ma manca il quarto e cioè la distanza visto che ci troviamo a 40 metri dalla porta. L’arbitro ha dunque valutato questo ed è una decisione di campo. Sono d’accordo con il giallo al giocatore della Juventus e non il rosso”.

Moviola: tutte le partite del turno

Polemiche feroci anche in Roma-Atalanta. Proteste dei giallorossi contro l’arbitro Guida per un contatto tra Dovbyk e Kolasinac al 16′: il difensore nerazzurro tocca però prima il pallone, intervento non punibile il suo. Polemiche anche in Parma-Lazio, dove l’incerto Zufferli è salvato spesso e volentieri dal Var: s’era perso incredibilmente il fallo di Rovella al principio dell’azione conclusa con un eurogol (poi annullato dopo consulto Var) dello stesso centrocampista biancoceleste. Infine Fiorentina-Inter: prima del malore di Bove, annullato giustamente un gol a Lautaro perché il lancio di Dumfries era partito col pallone già fuori.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 32 NAPOLI – 32 ATALANTA 31 LAZIO -1 29 INTER* 28 FIORENTINA* – 28 FIORENTINA* 28 ATALANTA +3 28 LAZIO 28 INTER* +1 27 JUVENTUS 26 JUVENTUS – 26 MILAN* 22 UDINESE -5 22 BOLOGNA* 21 MILAN* – 22 UDINESE 17 ROMA -7 20 EMPOLI 16 TORINO -3 18 PARMA 15 BOLOGNA* +3 18 TORINO 15 PARMA – 15 CAGLIARI 14 EMPOLI +1 15 GENOA 14 GENOA – 14 ROMA 13 LECCE – 13 LECCE 13 MONZA -1 11 VERONA 12 COMO – 11 COMO 11 CAGLIARI +3 11 MONZA 10 VENEZIA -1 9 VENEZIA 8 VERONA +3 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L'Albo d'oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

