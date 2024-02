La classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: Rocchi nega, ma c'è un'altra partita falsata

Ancora una partita falsata, l’ennesima, nel panorama della 25ma giornata di Serie A . A dispetto delle rassicurazioni di Rocchi, andato in tv a Dazn a garantire il corretto operato dei suoi fischietti nell’arco del turno, un errore c’è stato e pure grave. Un errore che ha condizionato l’esito di una partita cruciale. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla sesta di ritorno.

Serie A, errore grave: falsata una partita

La partita falsata del turno è Napoli-Genoa. Come sottolineato dall’ex arbitro Calvarese, manca un rigore per la formazione partenopea proprio nelle battute finali del primo tempo. Politano crossa in area e Messias, col braccio largo, intercetta il pallone con la mano, smorzandone la velocità e consentendo alla difesa di spazzar via. Il penalty è evidente, lo sottolinea Calvarese e non si capisce perché non siano dello stesso parere l’arbitro Sacchi, il VAR, Rocchi in diretta tv e persino il talent arbitrale di Dazn, Marelli, che ha giudicato regolare l’intervento.

Arbitri, le altre partite della 25ma giornata

Poco da segnalare nelle altre partite del turno. Dubbi su un colpo proibito di Gatti ai danni di Folorunsho in Verona-Juventus, di cui però si sono perse le tracce nella diretta Dazn e nelle decisioni dell’arbitro Di Bello. Proteste del Milan per il fallo fischiato da Colombo a Theo Hernandez nell’azione in cui si fa male il portiere monzese Di Gregorio: errore del direttore di gara, ma ininfluente visto il punteggio finale.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 63 INTER* +5 58 JUVENTUS 54 MILAN – 52 MILAN 52 JUVENTUS +3 51 ATALANTA* 45 BOLOGNA -4 49 BOLOGNA 45 ATALANTA* -2 47 ROMA 41 NAPOLI* -4 40 FIORENTINA 38 LAZIO* -2 39 LAZIO* 37 FIORENTINA -1 39 NAPOLI* 36 ROMA +2 39 TORINO* 36 TORINO* -1 37 MONZA 33 MONZA +1 32 GENOA 30 GENOA +2 28 LECCE 24 LECCE -1 25 UDINESE 23 EMPOLI -2 24 FROSINONE 23 UDINESE -1 24 EMPOLI 22 SASSUOLO* -2 22 SASSUOLO* 20 FROSINONE +1 22 VERONA 20 CAGLIARI -2 21 CAGLIARI 19 VERONA -1 21 SALERNITANA 13 SALERNITANA +4 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

