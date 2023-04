La classifica senza errori arbitrali, 30ma giornata: falsata un'altra partita

Ancora una partita falsata in serie A, condizionata da sviste piuttosto clamorose del direttore di gara e dal mancato intervento dalla sala Var. Trend in miglioramento, comunque, visto che nell’ultimo turno di campionato le partite segnate irreversibilmente dagli errori dei fischietti erano state due. Vediamo come cambia la nostra classifica di serie A senza errori arbitrali dopo l’undicesima giornata del girone di ritorno.

Bologna-Milan segnata da polemiche roventi

La gara falsata dell’undicesima di ritorno è quella tra Bologna e Milan. Due i calci di rigore invocati dai rossoneri, in particolare dal tecnico Pioli: il primo per un pestone di Soumaoro su Rebic in avvio di gara, il secondo invece nel finale, per un tocco sospetto in area di Lucumì. Stando al talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, potevano starci entrambi i penalty. Rossoneri, dunque, penalizzati dalla direzione di Massa: avrebbero meritato di vincere al Dall’Ara.

Arbitri, le altre partite della 30ma giornata

Nessun errore determinante, invece, nelle altre sfide in programma. Probabilmente manca un cartellino rosso ai danni del veronese Ceccherini in avvio di ripresa del match contro il Napoli, ma la svista di La Penna non può essere considerata decisiva ai fini del nostro regolamento. Buono anche l’arbitraggio di Pairetto in Inter-Monza e quello di Rapuano in Sassuolo-Juventus, se si eccettua la mancata concessione del vantaggio nel finale agli emiliani dopo un fallaccio di Chiesa: il Sassuolo stava andando in porta. Errore anche in Roma-Udinese: manca un giallo a Mancini, che avrebbe comportato l’espulsione del difensore giallorosso. Ma la svista di Giua non ha falsato il risultato.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 75 NAPOLI +2 73 LAZIO 61 ROMA -4 60 ROMA 56 LAZIO +1 60 MILAN 53 MILAN – 53 INTER 51 FIORENTINA -5 47 ATALANTA 49 ATALANTA +2 47 JUVENTUS (-15) 44 INTER +4 47 BOLOGNA 44 JUVENTUS (-15) – 44 FIORENTINA 42 TORINO -2 41 SASSUOLO 40 MONZA -1 39 TORINO 39 SASSUOLO +2 38 UDINESE 39 BOLOGNA +6 38 MONZA 38 UDINESE +3 36 EMPOLI 32 SPEZIA -4 30 SALERNITANA 30 LECCE -2 30 LECCE 28 SALERNITANA +1 29 SPEZIA 26 EMPOLI +5 27 VERONA 23 VERONA – 23 CREMONESE 19 CREMONESE -1 20 SAMPDORIA 16 SAMPDORIA -2 18

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan