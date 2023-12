La classifica senza errori arbitrali, quattordicesima giornata: non solo Napoli-Inter, c'è un altro disastro

Non solo Napoli-Inter, coi clamorosi errori dell’arbitro Massa che hanno spianato la strada al successo nerazzurro, poi legittimato dal grande secondo tempo di Barella e soci: c’è un’altra partita falsata nel panorama della Serie A, una partita molto importante nell’economia del torneo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quattordicesima di campionato.

Serie A, la serataccia di Massa in Napoli-Inter

Due errori clamorosi, due sviste nette di arbitro e Var. Bruttissima la direzione di gara di Massa al Maradona. Il fischietto ligure si perde il placcaggio di Lautaro su Lobotka nell’azione del vantaggio interista, poi nega un penalty apparso solare per tocco di Acerbi sulla gamba di Osimhen. La domanda nasce spontanea: dov’era l’addetto al Var Marini, perché non è intervenuto pur in presenza di chiari ed evidenti errori del più esperto collega? Va sottolineato comunque che essendo finito il match sullo 0-3, ai fini del nostro regolamento non si può parlare di partita falsata. Senza errori sarebbe finita 1-2.

Errori arbitrali: falsata una partita importante

L’altro match segnato da una clamorosa svista è Monza-Juventus. Svista dell’arbitro Fabbri e del suo assistente scovata dal talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli. Non riguarda il rigore, assegnato giustamente per un ingenuo fallo di Kyriakopoulos su Cambiaso, ma il corner successivo, nato da un pallone che probabilmente invece era stato spedito fuori dallo stesso Vlahovic dopo il suo errore dal dischetto. Il fischietto di Ravenna ha assegnato un angolo inesistente, da cui è nato il gol del vantaggio bianconero di Rabiot. Nessuna svista nelle altre gare, comprese le contestatissime Sassuolo-Roma e Lecce-Bologna.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 35 INTER – 35 JUVENTUS 33 JUVENTUS +5 28 MILAN 29 MILAN +2 27 ROMA 24 BOLOGNA -4 26 NAPOLI 24 NAPOLI -2 26 FIORENTINA 23 FIORENTINA – 23 BOLOGNA 22 LAZIO -2 22 ATALANTA 20 ROMA +2 22 LAZIO 20 TORINO -2 21 TORINO 19 ATALANTA – 20 MONZA 18 MONZA – 18 FROSINONE 18 FROSINONE – 18 LECCE 16 LECCE -1 17 GENOA 15 SASSUOLO – 15 SASSUOLO 15 EMPOLI -2 13 UDINESE 12 GENOA +2 13 EMPOLI 11 CAGLIARI -2 12 VERONA 10 UDINESE +1 11 CAGLIARI 10 VERONA – 10 SALERNITANA 8 SALERNITANA +3 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

