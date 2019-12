La gaffe della Lega scatena i tifosi dell'Inter: Imbarazzante

Il sorriso ai tifosi dell’Inter l’hanno dato Lukaku, Esposito e tutta la squadra che ha travolto il Genoa riacciuffando la Juventus in testa alla classifica ma nel pre-partita una clamorosa gaffe della Lega aveva già provveduto a scatenare ironie e sorrisetti ai fan nerazzurri. Su Facebook infatti, nel profilo della serie A, il match di ieri sera era stato presentato con uno svarione che ha fatto scattare sarcasmo e critiche.

LA GAFFE – Sul social infatti la Lega ha presentato la sfida tra Inter e Genoa come “la sfida tra gli assist man che non ti aspetti, Brozovic e Ghiglione“, postando le foto dei due giocatori. Peccato che, come tutti sapevano, Brozovic fosse squalificato.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni: “Avevano già scritto l’articolo, già bello impacchettato. Nuovo nuovo, che fai lo butti per una quisquilia? Sarebbe un peccato” o anche: “Brozović farà tanti assist dalla tribuna VIP”.

L’IMBARAZZO – C’è chi scrive: “Siete imbarazzanti. Brozovic non gioca perché squalificato. E parlarne come un “assist man che non ti aspetti” viste le statistiche è ancora più imbarazzante” o anche: “Il paragone fra i due fa piangere, oltre che umiliare Brozovic (che tra l’altro non sarà nemmeno della partita)”.

INFORMATEVI – Un utente osserva: “C’erano così tante cose da dire sulla partita che questa poi, perché ” un altro si chiede: “Ma le squalifiche non le date voi?” o anche: “Lo sa persino il mio gatto che è squalificato”, oppure: “BROZO squalificato …GHIGLIONE assist, per gli altri”.

LA TOPPA – Solo 12 ore dopo la pubblicazione è arrivata la rettifica sul post della Lega, con tanto di scuse, ma la toppa è stata peggio del buco: “Ma dai? E viene siete accorti a partita finita? Ma non facevate meglio a stare zitti?”.

SPORTEVAI | 22-12-2019 09:02