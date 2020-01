La gaffe di Paola Ferrari dopo Roma-Juve fa scatenare il web

Di messaggi a Zaniolo, dopo il brutto infortunio riportato ieri nella gara con la Juventus, ne sono arrivati tantissimi e da ogni dove. Tutti messaggi di solidarietà, di auguri di guarigione, di incitamento a non abbattersi per la rottura del legamento del crociato che lo costringerà ad operarsi e a star fermo per circa 6 mesi. Tutto poteva aspettarsi però il fantasista della Roma tranne che leggere quanto ha scritto Paola Ferrari.

LA GAFFE – La conduttrice della Domenica Sportiva ha voluto condividere su twitter il dispiacere per l’infortunio del giocatore ma è incappata in una gaffe che ha scatenato rabbia e ironia sui social.

IL TWEET – La Ferrari scrive: “Grave infortunio per Zaniolo. Si teme rottura dei legamenti. Francesco Totti si fratturò il perone il 19 febbraio 2006 e dopo 5 mesi diventò Campione del Mondo con l’Italia a Berlino. Che sia di buon auspicio”.

LE DIFFERENZE – Balzano subito all’occhio le differenze tra le tipologie di infortunio: Totti si ruppe il perone, che ha tempi di recupero più brevi, mentre Zaniolo ha visto cedere il crociato.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni di ogni tipo: “Signora, lei sarebbe capace di augurare “100 di questi giorni” ad un funerale” o anche: “Beh… se dobbiamo sperare che qualcuno dei nostri si debba rompere i legamenti per vincere.. credo che Zaniolo ne avrebbe fatto volentieri a meno”.

ANATOMIA – C’è chi osserva: “Rileggi bene quello che hai scritto. Poi chiama uno che sa qualcosa di anatomia e chiedi la differenza tra un perone e un crociato rotti…”, un altro scrive: “Sarei davvero curioso di conoscere quale patologia affligge Paola Ferrari… e ancor di più di sapere perché lavora ancora in Rai”.

TRUMP – La giornalista Rai era stata recentemente criticata per un altro tweet, stavolta di natura politica: “Dopo il tweet di elogio a Trump pensavo non potesse fare di peggio invece ci è riuscita, come si fa a dire “che sia di buon auspicio” parlando di un infortunio gravissimo che ha colpito un ragazzo”.

IRONIA – Tantissimi i commenti ironici: “A Capodanno non ho mangiato lenticchie quindi cerco amico che mi rompa il crociato con interessamento meniscale per fare in modo che questo 2020 sia memorabile”, oppure: “Dopo questo tweet sono morti 3 ortopedici ed un quarto versa in gravi condizioni” e infine: “Fratturiamoli tutti….puntiamo sul sicuro…”.

SPORTEVAI | 13-01-2020 09:51