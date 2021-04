La Juve fa la spesa da Inter e Napoli, social in tilt

La posizione di Pirlo è quantomai in bilico e sono tanti i calciatori che, al termine della stagione, potrebbero salutare Torino. La rivoluzione Juve, però, potrebbe non riguardare soltanto il discorso tecnico. Si rincorrono le voci relative a grandi manovre anche per il restyling della dirigenza, con un grande ritorno e una new entry che potrebbero prendere in carico la rifondazione voluta da Agnelli.

Juve, il sogno è un grande ritorno

Il presidente bianconero ha in mente due innesti mirati, per non dire strategici, proprio da due rivali storiche. Il primo sarebbe un clamoroso ritorno, quello di Beppe Marotta, dirigente che alla Juventus ha fatto benissimo prima dell’improvviso – e sorprendente – divorzio dell’autunno 2018, con tanto di successivo passaggio all‘Inter. Secondo Repubblica, le difficoltà societarie dei nerazzurri e la corte serrata di Agnelli potrebbero indurre il manager a tornare alla Continassa, con l’incarico di diggì.

Juve, ds in arrivo dal Napoli?

L’altro innesto, sempre secondo Repubblica, potrebbe invece essere quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che non viaggia più su binari di perfetta sintonia col presidente Aurelio De Laurentiis. Colpa di qualche valutazione sbagliata sul mercato, che non ha però minato i bilanci della società partenopea. Proprio la ‘virtuosità’ di Giuntoli sarebbe la qualità maggiormente apprezzata da parte del numero uno bianconero, vista anche la pessima situazione finanziaria della Juventus, esposta a pesanti passività soprattutto sul fronte ingaggi. L’attuale ds del Napoli si occuperebbe in prima persona delle trattative, il che vorrebbe dire addio a Fabio Paratici.

Marotta e Giuntoli alla Juve? I social

Sui social reazioni contrastanti alle indiscrezioni di mercato riguardanti Juve, Inter e Napoli. “Dovesse tornare Marotta significherebbe automaticamente addio per Nedved e Paratici“, scrive un tifoso della Juve. “Ditemi quando e dove, corro a sottoscrivere immediatamente questa ipotesi”, è la speranza di un altro. Molti interisti, invece, la prendono come una battuta: “Ma se sta già lavorando all’Inter per la Champions, basta con queste sciocchezze”. Da Napoli, invece, arrivano commenti a sorpresa: “Volete Giuntoli? Ve lo regaliamo subito. E prendetevi pure Maksimovic, Lobotka, Manolas e Petagna, quasi 90 milioni per quattro pacchi che ci ha rifilato”.

SPORTEVAI | 06-04-2021 12:45