La Juve guarda al futuro: possibile un grandissimo colpo a zero

Lo sbarco di Lionel Messi alla corte del PSG rischia di influenzare non solamente questa sessione di calciomercato, ma anche quelle dei prossimi anni. In particolare, secondo un’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, e in particolare dal Daily Mail, la Juventus avrebbe intenzione di ingaggiare il francese Paul Pogba a zero la prossima stagione.

Come è possibile che l’arrivo di Messi ora possa avere ripercussioni su Pogba l’anno prossimo? Semplice, perchè il Polpo Campione del Mondo ha un contratto in scadenza col Manchester United nel 2022 e, allo stato attuale delle cose, non ha alcuna intenzione di sedersi per trattare un eventuale rinnovo. Nelle scorse settimane si erano rincorsi vari rumors riguardo un possibile assalto del PSG per Pogba, che avrebbe avuto piacere di richiamare in patria uno dei giocatori francesi più rappresentativi del panorama mondiale. Lo stesso Pogba avrebbe espresso il proprio apprezzamento per la destinazione, ma ora la situazione è cambiata.

Ora, va bene che il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi ha ripetuto anche oggi di aver potuto prendere Messi rispettando i parametri del FPF, ma dopo questa operazione è davvero difficile ipotizzare che il club francese possa avere la forza di arrivare anche a Pogba, che magari essendo in scadenza potrebbe avere un costo di cartellino contenuto, ma di certo non si accontenterebbe di poco per quanto riguarda l’ingaggio.

Proprio per questo dall‘Inghilterra delineano una situazione abbastanza chiara: Pogba si è deciso ad andare in scadenza con lo United, rimanendo a Manchester anche per questa stagione per poi liberarsi a 0. A quel punto, la sua destinazione preferita sarebbe proprio la Juventus, dove inoltre ritroverebbe Max Allegri, il tecnico che fino a questo momento è stato in grado di valorizzarlo al meglio nella sua carriera.

OMNISPORT | 11-08-2021 21:49