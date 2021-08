Juventus, spunta un nome nuovo per il centrocampo

Restano focalizzate sul centrocampo le attenzioni degli uomini di mercato della Juventus, squadra che da diverso tempo ormai sta cercando quel rinforzo che possa completare la mediana e dare un’alternativa di qualità in più a Massimiliano Allegri.

I nomi che più sono circolati nelle ultime settimane sono quelli di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, due profili questi molto graditi al tecnico bianconero ma entrambi difficili da ottenere. Per quanto riguarda il primo, il tira e molla col Sassuolo sta andando oltremodo per le lunghe e questa situazione avrebbe spinto i dirigenti bianconeri a fissare come data limite il 17 agosto.

Il secondo invece è legato da vicino al difficile momento che sta vivendo il Barcellona, attualmente alle prese con l’addio di Messi (e il conseguente malcontento dei tifosi) e con diverse problematiche di natura economica da affrontare.

Visto l’impasse su entrambi i fronti, nelle ultime ore pare abbia preso piede in maniera sempre più decisa la candidatura di un nome nuovo, uno che con la sua qualità ed energia fa gola anche a diverse altre squadre in Europa.

L’identikit è quello di Renato Sanches, centrocampista ventitreenne del Lille che avrebbe già fatto capire ai dirigenti della squadra francese di voler cambiare aria e giocare per nuovi traguardi.

Nell’ottica di assecondarne le ambizioni, a farsi vivo per il portoghese nelle scorse settimane era stato proprio il Barcellona, club che però, in virtù delle recenti difficoltà, difficilmente ora potrà investire su di lui appesantendo un monte ingaggi già oltremodo deficitario.

Ecco quindi che, svanita la pista catalana, la Juventus potrebbe essere la prima e più seria pretendente al nativo di Amadora sul quale anche Liverpool e Arsenal avrebbero fatto un pensierino.

Rispetto a quest’ultime però, i bianconeri possono sfruttare sia il “peso” di Cristiano Ronaldo che potrebbe spingere e sponsorizzare l’acquisto del giovane connazionale sia, in secondo luogo, il fatto che l’agente del lusitano sia lo stesso del fuoriclasse di Funchal, quel Jorge Mendes che la Juventus ormai conosce molto bene.

Insomma, se i dirigenti bianconeri decidessero di virare con decisione su Sanches, questi sicuramente troverebbero terreno fertile e “aiuti” di cui giovarsi per chiudere il colpo in tempi ragionevoli e dare ad Allegri un importante rinforzo prima dell’avvio del campionato.

OMNISPORT | 10-08-2021 20:34