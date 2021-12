La Juve sogna il grande colpo, il popolo del web è scettico

29-12-2021 10:08

Manca una settimana, poi Paul Pogba sarà libero di sottoscrivere un nuovo contratto con un altro club che parta dall’1 luglio 2022. Il rinnovo con il Manchester United non è mai arrivato, il 29enne centrocampista francese sarà naturalmente un “pezzo pregiato” della prossima sessione di calciomercato. Su di lui è vigile l’interesse di Real Madrid e Psg, ma non solo.

La “barriera” Mino Raiola

Tra le pretendenti, secondo alcune voci, ci sarebbe anche la squadra che l’ha fatto diventare grande, ossia la Juventus. Ma l’ipotesi non scalda eccessivamente i tifosi bianconeri, che si dicono piuttosto scettici al riguardo, oltre che poco convinti dal giocatore stesso, reduce dalla una poco esaltante esperienza inglese. E l’ostacolo principale, come spesso succede, secondo i tifosi è rappresentato dall’agente Mino Raiola.

“C’è da guardare avanti, costruire con nuove leve non rimpiangendo il passato. Pogba grandissimo giocatore ma non c’è più il contesto adatto che lo fece appunto esplodere come talento. La Juve deve rifarsi squadra, non rincorrere singoli affermati.”. Qualcun altro ci va giù molto più duramente: “Capisci che non esistono più gli osservatori dei giovani calciatori ma solo agenti pronti a propinarti l’ennesimo assistito quando continui a far tornare giocatori che hai già avuto e che adesso sono bambocci strapagati che il top l’hanno già passato da tempo”.

Costi troppo elevati

E poco importa che il decreto crescita potrebbe essere d’aiuto per l’ingaggio: i costi dell’operazione sarebbero comunque troppo elevati. “Parametro zero che, al netto dell’ingaggio che immagino sarà stratosferico, tra commissioni e mazzette varie costerà più di un buon centrocampista”. “Ma se ci è stato chiaramente detto che non abbiamo una lira…Semmai ci libereremo di Ingaggi pesanti di giocatori non da serie A… “.

La testa dei tifosi bianconeri infatti va sempre agli ingaggi troppo onerosi di alcuni giocatori, in particolare a centrocampo, rei di aver reso molto al di sotto delle aspettative. “Ci ho sperato molto, ma ad oggi, per diverse ragioni non credo che Pogba possa tornare e che sia il profilo giusto per noi. Età, ingaggio, tenuta fisica… è un salto nel buio”.

L’incognita Champions

Qualcuno lascia aperto uno spiraglio, qualcun altro lo chiude: “Per portarlo a zero il suo procuratore vorrà almeno 25 milioni, inoltre lo stipendio da “premier star” che ha, nonostante i forti incentivi del decreto crescita diventa insostenibile. A 29 anni sarebbe un acquisto non in linea col nuovo corso. Per il resto sarebbe quello che ci serve”.

E se la Juve non dovesse arrivare in Champions? “La Juve ci proverà ma senza nemmeno la certezza di andare in Champions. E lui ci viene senza Champions? A che cifre poi?”. Il web bianconero ci crede poco, pochissimo: “La storia di Pogba è come la peperonata. Si ripropone sempre”. “No minestre riscaldate. Ne abbiamo già avute troppe inutili”. “Gli altri anni un pochino ci credevo, questo zero”.

