La Juve strappa il pari, ma i tifosi individuano due colpevoli

Allegri l’aveva detto: si deciderà tutto a Torino, il Villarreal è una squadra molto insidiosa. Ed infatti sarà così: tutto aperto per la gara dell’Allianz, con le nuove regole l’1-1 vale quello che è, un 1-1. Ed al ritorno passa il turno chi vince, senza fare troppi calcoli: un qualsiasi pareggio porterà la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Vero è che Szczesny non ha corso altri rischi, perché i centrali bianconeri hanno disputato una partita eccellente: ma la sensazione di pericolo in area bianconera è stata costante. La speranza è che la Juventus possa recuperare qualche giocatore in vista del ritorno: è mancata la possibilità di cambiare passo in avanti, ed il solo Mckennie ha fatto da “guastatore” tra le linee.

Rabiot nel mirino dei tifosi

Ma la Juve vista all’Estadio de la Ceramica è piaciuta a metà ai tifosi bianconeri: sciolta e pungente fino al gol di Parejo, impaurita e imprecisa dopo. Ed è proprio su quella parte di match che si concentrano gli strali dei tifosi bianconero, come Daniele: “Ogni volta che segnamo nei primi 10/15 minuti me viene il terrore…..”. Non ci va leggero nemmeno Angelo, che se la prende in particolare con Rabiot: “9 milioni per fare 90 minuti di retropassaggi, solito atteggiamento da provinciale. Rabiot mi sono stancato anche di odiarlo”.

Rabbia anche nei confronti di Allegri

E sono proprio Allegri e il francese nel mirino dei tifosi: in particolare il centrocampista, reo di non aver seguito Dani Parejo sul gol e di aver rischiato il rosso. “Biglietto “Prato Gold” per De Sciglio e Rabiot. Visuale perfetta, per osservare i loro compagni giocare!”, dice Angelo. Mentre Flavio va decisamente oltre le righe: “Rabiot non si può rompere qualcosa e finire la stagione?”.

Le assenze che pesano

E naturalmente le assenze pesano: “Ahimè senza il 4-3-1-2 non andiamo da nessuna parte… Spero che al ritorno ci sia Dybala“, dice Stefano. Gianfranco se la prende ancora con Rabiot: “Vergognoso Rabiot. Alcuni fuori forma penso a Morata e Cuadrado.” Mentre Ciuca ha nel mirino il tecnico bianconero: “Adesso voglio sapere dico sono tutto quelli che volevano cacciare Pirlo e riavere Allegri… DOVE SIETEEEEE!!!! Ma non vi ricordate che Allegri 3 anni fa è stato mandato via perché non faceva gioco. Io mi chiedo dove vogliamo andare così.” “Un solo attaccante di ruolo, con l’effetto di essere spesso isolato,ma dove vogliamo andare?”, si chiede Roberto con evidente critica ad Allegri. E Davide addirittura invoca il passato: “Per favore, fatelo x noi tifosi, mandate via allegri e mettendovi una mano sul cuore e porgendo l’altra guancia, riprendete CONTE!”.

