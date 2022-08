01-08-2022 08:21

La Juventus non ha ancora finito. Il mercato dei bianconeri ha subito un rallentamento dopo la trattativa che ha portato Gleison Bremer in bianconero. L’arrivo del difensore dopo la cessione di De Ligt ha sicuramente risolto un grosso problema a Massimiliano Allegri ma la sensazione è che la Vecchia Signora sia ben più che attiva a caccia del prossimo colpo.

Juve: amarezza per il ko con il Real

La sconfitta subita in amichevole a Pasadena con il Real Madrid ha senza dubbio lasciato un segno. Un buon primo tempo dei bianconeri non è bastato per fugare i dubbi in vista della prossima stagione e la gara ha lasciato dubbi soprattutto sulla profondità della rosa della Juventus, che nel secondo tempo quando hanno avuto spazio le seconde linee ha dimostrato di fare grande fatica.

Juventus: torna di moda Milinkovic-Savic

L’infortunio di Pogba rappresenta senza dubbio una tegola pesante per la Juventus. Il giocatore francese, nei piani di Allegri e del club, doveva rappresentare un ancora del centrocampo nella prossima stagione. Ma l’incertezza sui suoi tempi di recupero lascia il club in una situazione difficile. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è da sempre nel mirino dei bianconeri e stando agli esperti di mercato nelle ultime ore i contatti con il procuratore del giocatore sarebbero ripartiti.

Un’eventuale trattativa con la Lazio però potrebbe essere decisamente complicata soprattutto in questa fase del mercato. Il presidente Lotito spara alto per il suo gioiello per cui ha fissato un prezzo che si aggira intorno ai 60 milioni cash senza nessuna contropartita. Affare decisamente difficile da portare a termine ma su cui la Juventus potrebbe lavorare soprattutto se non arrivassero buone notizie sul fronte Pogba.

Milinkovic-Savic: i tifosi Juventus lanciano l’appello

I tifosi della Juventus sperano da tempo nell’arrivo del centrocampista della Lazio e dopo il ko in amichevole gli appelli sui social si moltiplicano: “Se dovessero prendere Milinkovic sarebbe un grande colpo e non sarebbe nemmeno un problema la coesistenza con Pogba quando ritorna”, mentre Mirko scrive: “Il popolo della Juventus ha parlato e ha scelto Milinkovic-Savic. Adesso tocca a voi farci questo regalo o deludere un’intera tifoseria. Portate il sergente a Torino”. E ancora: “Abbiamo una sola possibilità, quella di spendere i soldi cosa che ci possiamo permettere di fare”. La pensa in maniera diversa 1686 che scrive: “Se per Ruiz ci vogliono 35 milioni intanto prenderei lui perché al momento il regista manca. Poi se basta un centrocampista infortunato per mandare nel panico tutti allora cambiamo sport”.

