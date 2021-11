La Juventus bussa alla porta del Real Madrid: tifosi in fermento

19-11-2021 10:09

In vista del mercato di gennaio la Juventus cerca qualità a centrocampo, ma potrebbe trovarla sulla trequarti. Questa la notizia lanciata dalla stampa spagnola, secondo cui i bianconeri avrebbero posato gli occhi su un esubero di (gran) lusso del Real Madrid: Eden Hazard.

La Juventus su Hazard del Real Madrid

Dopo aver fatto faville con la maglia del Chelsea il fantasista belga, 30 anni, non è riuscito a imporsi con la camiseta dei blancos, bloccato da continui infortuni e da una forma spesso precaria: a Madrid, dove stampa e tifosi non perdonano, è stato anche accusato di essere ingrassato troppo.

In questa stagione Hazard ha giocato appena 5 partite da titolare tra Liga e Champions League, senza segnare neanche un gol. Da quando è al Real, ovvero dall’estate del 2019, ha messo insieme 54 presenze e 5 gol, troppo poco per un giocatore che venne acquistato per 115 milioni di euro e che è legato al Real da un contratto in scadenza nel 2024 da 23 milioni di euro l’anno.

Ancelotti al Real ha puntato su altri giocatori, più giovani, e Hazard potrebbe cambiare aria: insieme a Newcastle e Chelsea anche la Juve pare interessata, d’altra parte la versione migliore del belga è quella di un trequartista che sa segnare e fare assist, risultando decisivo.

I tifosi juventini dicono no

Ma al momento l’idea di scommettere sul recupero di Hazard non piace ai tifosi bianconeri. “Ah Hazard… un cliente ottimo per il J Medical”, commenta su Facebook Davide facendo riferimento ai frequenti infortuni del belga. Stesso tono per Leonardo: “Eccone un altro: vai Hazard, il J Medical ti aspetta”.

Mattia, invece, pare incredulo: “Ma che hanno messo un inserzione su cerco/offro lavoro? Cercasi bidone over 30 con problemi fisici da utilizzare come attaccante in squadra di calcio professionista, richiesta carriera sul viale del tramonto, astenersi giovani campioni in rampa di lancio o affermati”.

“Juve su Hazard, ma su quale fratello? Ma fatemi il piacere”, scrive Giuseppe, che invece punterebbe su Thorgan Hazard, fratello di Eden, in rampa di lancio al Borussia Dortmund.

