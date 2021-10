La Juventus corre ai ripari: nel mirino un campione del mondo

31-10-2021 12:21

C’è poco da star sereni in casa Juventus. Sebbene in Champions League la compagine bianconera sia vicina a raggiungere l’obiettivo minimo della qualificazione agli ottavi, in campionato nelle ultime giornate le cose sono tornate a precipitare.

Dopo un avvio stentato, la formazione di Allegri aveva dato vita a una buona serie di risultati utili consecutivi ma le ultime performance realizzate da Dybala e compagni hanno riportato alla luce tutti i limiti tecnici e caratteriali della squadra piemontese.

Una svolta dal mercato

Tutti dalle parti della Continassa, dopo la sconfitta rimediata contro il Verona, si augurano che presto arrivi una nuova svolta e che le cose tornino in fretta a migliorare per non esser costretti a fare una seconda parte di stagione senza grandi traguardi da raggiungere.

Per questo è probabile che la società, nell’ottica di stimolare la squadra e dare al tecnico livornese un’alternativa in più per rinvigorire la rosa, torni a breve ad operare con forza sul mercato dove, stando alle ultime voci provenienti dalla Spagna, i bianconeri starebbero già pensando ad un importante colpo low cost.

La pista francese

Come riportato dal “El Mundo Deportivo” e rilanciato da “Calciomercato.com”, gli uomini di mercato della Juventus avrebbero messo nel mirino un centrocampista di indiscusso valore come Correntin Tolisso.

Il giocatore, campione del mondo con la Francia nel 2018, è attualmente in forza al Bayern Monaco, club col quale però ha già lasciato intendere di non voler rinnovare.

In questo contesto, la Juventus sarebbe più che interessata a mettere le mani sul transalpino sulle cui piste però ci sarebbero già anche Atletico Madrid e Inter.

La concorrenza dunque non manca ma Nedved e Cherubini sono consapevoli di dover rinforzare al più presto la rosa e, considerando anche la spesa limitata, parrebbero decisi a chiudere quanto prima col classe 1994 di Tarare, un uomo che garantirebbe immediatamente sostanza e qualità a una mediana juventina più volte finita sotto accusa negli ultimi tempi.

