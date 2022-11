01-11-2022 15:56

La Juventus sembra non riuscire a prendersi un momento di pausa neanche quando si festeggia qualcosa di bello ed importante. La Vecchia Signora invecchia ancora un po’ e nella giornata di oggi festeggia il suo 125esimo compleanno; una lunga storia di tradizioni e vittorie che spesso è difficile riuscire a sintetizzare.

Juventus: la gallery che celebra i 125 anni

Diverse le iniziative intraprese dalla Juventus per festeggiare il traguardo dei 125 anni, da una parte ci sono quelle a scopo commerciale con il lancio di un orologio. Dall’altra ci sono quelle dedicati ai ricordi. A queste seconde appartiene la gallery pubblicata dalla società sui social con le frasi di alcuni grandi giocatori che hanno fatto la storia del club.

Nelle foto-citazioni ci sono Gianpiero Boniperti, Omar Sivori, Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini, Carlos Tevez e Mario Mandzukic. Personaggi importanti, giocatori che hanno fatto la storia del calcio anche se per i tifosi la gallery non racconta la storia del club così come dovrebbe.

🎉 Buon compleanno, Juventus! Oggi la Juve compie 1️⃣2️⃣5️⃣ anni. Una leggenda che diventa eredità. Il passato che si immerge nel futuro ⚪️⚫️ #Juve125 — JuventusFC (@juventusfc) November 1, 2022

Juve nel mirino: l’accusa arriva dai social

Se non bastassero i risultati sul campo, la Juventus deve fare i conti anche con il costante scrutinio dei social. Questa ad essere criticata è la scelta dei giocatori per celebrare questo evento: “Ma perché Tevez e Mandzukic? Ma vi svegliate almeno sul lato comunicativo? Società allo sbando in ogni senso”. Ed è proprio l’attaccante croato a scatenare la reazione dei tifosi: “Un attaccante che giocava sempre ed in grado di mettere a tabelloni ben 44 gol in 4 stagioni”.

Juventus: i tifosi ricordano i veri big al club

La scelta di lasciare fuori alcuni giocatori che hanno fatto la storia della Juventus non è piaciuto a molti tifosi della Juventus: “Immagina dimenticarsi di Schiera per mettere Mandzukic. Sono sempre loro, i colleghi della comunicazione Juventus”, scrive Riccardo. E ancora: “Buffon capitano e bandiera per 20 anni, Platini 3 pallini d’oro, leggenda e gol. Scirea, capitano e gentiluomo. E loro pensano a Manduzkic”. E ancora: “Hanno messo Tevez (rimasto solo due anni) e Mandzukic che non erano, non sono e mai saranno leggende della Juventus”. Ma non hanno messo Buffon, Schiera, Platini, Dybala e volendo anche altri come Zidane e Nedved”.